FOTO: ”Bănci inteligente” propuse în 25 de locații din Târgu Mureș

Share



Aleșii locali ai municipiului Târgu Mureș sunt invitați să decidă, într-o ședință viitoare de lucru, asupra oportunității aprobării unui ”Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor în vederea amplasării de mobilier urban, sub forma unor bănci inteligente, cu titlu gratuit, pe domeniul public al municipiului Târgu Mureș.”

Proiectul a fost inițiat de către Soós Zoltán, primarul municipiului Târgu Mureș, și prevede amplasarea a 25 de ”bănci inteligente” în tot atâtea locații ale orașului.

”Având în vedere solicitarea înregistrată sub nr. 18794/2249 din 9 martie 2022, a societății Ara Kuube Romania SRL, cu sediul în Sângeorgiu de Mureș, strada Tofalău nr. 114/F, cu privire la amplasarea de mobilier urban, sub forma unor bănci inteligente, pe domeniul public al municipiului Târgu Mureș, faptul că băncile funcționează pe bază de energie solară le face eco-friendly și constituie un pas în plus spre crearea unui oraș mai curat și mai ecologic. Ideea principală a acestui proiect este în conformitate cu principiile unei dezvoltări durabile a orașului, beneficiarii fiind locuitorii municipiului Târgu Mureș și turiștii din alte orașe. Prin amplasarea băncilor inteligente pe domeniul public, se oferă o facilitate nouă, modernă, demnă de un ”oraș inteligent”, crește interesul locuitorilor municipiului dar și a vizitatorilor din alte zone, datorită acestei facilități moderne de încărcare cu energie electrică gratuită, a tuturor dispozitivelor mobile, în aer liber”, se menționează în Referatul de aprobare aferent proiectului de hotărâre.

În același document se mai precizează că ”toate costurile generate de amplasare, respectiv întreținerea băncilor inteligente sunt asumate integral de către societățiile solicitante și nu implică nici un efort financiar din partea Municipiului Târgu Mureș”, respectiv că ”la încetarea acordului de parteneriat, societatea va transfera băncile inteligente, în proprietate Munipiului Târgu Mureș, prin donaţie.”

Cele 25 de ”bănci inteligente” sunt propuse să fie amplasate în următoarele locații:

(Redacția)