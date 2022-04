FOTO: Hotel nou, în construcție la Târgu Mureș. Investitori-surpriză

Share



Virtual Reality Zone SRL, societate înființată în 11 decembrie 2018 și controlată de către Gogolak Hrubecz Margit și Gogolak Hrubecs Zsolt, ambii cu 50% din acțiuni, va intra în anul 2023 pe piața serviciilor hoteliere din județul Mureș, odată cu finalizarea obiectivului de investiții ”Construire clădire hotel, amenajare parcări și platforme în incintă”.

Investiția este în curs de realizare pe strada Gheorghe Doja nr. 64-68 din Târgu Mureș, în zona Clădirii Multinvest. Potrivit panoului de șantier, investiția reprezintă o conlucrare între mai multe societăți: Multinvest SRL (proiectant general, proiectant de structuri), Multinvest Proiectare SRL (proiectant de arhitectură, proiectant de instalații) și Alfa Construct (constructor antreprenor general, constructor pentru instalații, constructor pentru structură și constructor pentru închideri/izolații).

Șase etaje, 115 de camere

Șantierul funcționează pe baza autorizației de construire nr. 411 din 31 decembrie 2020 emisă de Primăria Municipiului Târgu Mureș, data începerii execuției lucrărilor a fost 22 aprilie 2021, iar termenul preconizat pentru finalizarea lucrărilor este 21 aprilie 2023.

”Beneficiarul documetației dorește să construiască un hotel. Acesta va avea Demisol plus Parter plus Mezanin plus 5 etaje plus 6 retras. Capacitatea hotelului va fi de 115 de camere de hotel. Demisolul va fi mobilat cu parcări auto și zonele tehnice necesare funcționării hotelului. Parterul clădirii va cuprinde spațiile comune cum sunt recepția cu spațiu pentru depozitarea bagajelor și birourile administrative, bucătaria și spațiile anexe necesare funcționării acesteia, sala de mese pentru servirea micului dejun, grupuri sanitare. Mezaninul și etajele 1-6 vor fi ocupate cu camerele de hotel și oficii cu depozite de lenjerie necesare funcționării hotelului. Camerele vor fi dotate cu paturi, spațiu pentru măsuță și fotolii, spațiu pentru depozitare haine și bagaje și o baie care va fi dotată cu un lavoar, un wc și o cadă de duș. Înălțimea liberă minimă va fi de 2,7 metri. La mezanin va fi amenajată o sală de fitness și cameră server”, se menționează în Memoriul de prezentare al proiectului, document potrivit căruia investiția se cifrează la valoarea de 9.511.200 de lei.

Conform portalului www.listafirme.ro, mai cunoscuta firmă Multinvest SRL are aceiași proprietari, funcționează din data de 31 octombrie 1994 și are ca obiect de activitate ”Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”. În ultimii cinci ani, în perioada 2016-2020, SC Multinvest SRL a derulat afaceri totale de 60,9 milioane de lei și a obținut un profit net cumulat de 6,9 milioane de lei.

(Redacția)