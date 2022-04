Get up and sing! Corul Superar pe scena Teatrului Național

Corul Superar al Caritas Alba Iulia va concerta la Sala Mare a Teatrului Național Târgu Mureș luni, 2 mai, începând cu orele 16:45.

Evenimentul unește corurile de copii din opt localități ardelene care vor susține un spectacol muzical împreună ca să trezească sentimentul bucuriei în oameni.

Get up and sing! Așa sună ars poetica motivațională a copiilor, încurajarea pe care o transmit prin cântecele lor.

„E inevitabil ca de-a lungul vieții să ne confruntăm cu provocări, însă felul în care le abordăm contribuie mult la fericirea sau la nefericirea noastră.

Versurile „I get knocked down, but I get up again, you’re never gonna keep me down” sunt sursa de inspirație a concertului. În cadrul evenimentului ne vom concentra asupra acelor surse de motivație care ne îndeamnă să ne ridicăm, să mergem mai departe și să învățăm din dificultățile vieții”, au transmis organizatorii evenimentului.

Partenerul principal al evenimentului este Teatrul Național Târgu Mureș.

Intrarea la concert este liberă și se realizează pe baza completării formularului de înscriere: https://forms.gle/GZe676wmYfb9qW8V9 , sau sunând la numărul de telefon 0726 163 233.

Doritorii pot accesa pagina de Facebook a evenimentului, https://www.facebook.com/events/517423573127376.

Dacă doriți să sprijiniți programul Caritas-Superar, o puteți face după eveniment la punctele de colectare a donațiilor sau pe site-ul Caritas: https://caritas-ab.ro/ro/voi-ajuta/.

Cine sunt oamenii din spatele Superar

Corul Superar al Caritas Alba Iulia este un program de intervenție muzical-social creat în 2018 printr-o cooperare între Caritas Alba Iulia și Superar, Verein zur Förderung der Musik din Austria. Aproximativ 220 de copii din 8 localităţi, conduși de 10 pedagogi, repetă și cântă în coruri locale și combinate. Majoritatea copiilor provin din comunități de romi defavorizate din punct de vedere economic și social, care se confruntă cu discriminare gravă și deseori chiar şi segregare.

Programul corului se desfășoară în 8 centre de zi ale Organizației Caritas Alba Iulia în județe din centrul țării: Cotuș și Sângeorgiu de Mureș din județul Mureș; Atid, Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc și Zetea din județul Harghita; Ojdula şi Sfântu Gheorghe din judeţul Covasna. Copiii între vârstele de 6 și 13 ani participă la repetițiile corului din localitatea lor de mai multe ori pe săptămână și se combină în mod regulat şi cu alte locații, potrivit paginii web a organizației, https://caritas-ab.ro.

„Ne întâlnim cu copiii în mediul lor, le câștigăm încrederea, învățăm împreună cu ei, explorăm lucruri noi și cântăm împreună. Muzica devine ca un pașaport, ne permite să călătorim împreună, să le arătăm scena şi lumea. Copiii sunt mândri că au ceva de împărtășit cu alți, iar publicul apreciază ceea ce primeşte de la ei. Când atât copiii, cât și publicul poartă aceleași zâmbete știm, că pașaportul muzical a fost ștampilat”, mai menționează reprezentanții Caritas.

Copiii din toate locațiile Caritas învaţă un repertoriu comun de muzică multiculturală. Timpul de cor este distractiv, interactiv și implică multă mișcare și râsete. Comunicarea este dinamică, ritmică, muzicală și foarte adesea non-verbală. Există o atmosferă pozitivă în care învățarea are loc fără ca aceasta să se simtă ca o muncă. Cântecele și jocurile muzicale sunt adesea încorporate în alte momente din programul centrului de zi, creând multe oportunități de învățare organică. Pedagogii care au dragostea pentru muzică, sunt cufundați în metoda Superar, concentrându-se pe modalități creative de a facilita succesul și comunicarea pozitivă cu copiii lor.

„Când copiii noștri pleacă de acasă cu pașapoartele lor muzicale și se reunesc pe scenă pentru concerte, își integrează succesele individuale în urmărirea unui scop comun. Cântând și interpretând împreună, ei arată publicului atmosfera pozitivă care este posibilă numai atunci când toată lumea este apreciată.

Pentru că în viață vor exista întotdeauna limite, dar cu cât le traversăm mai des, cu atât mai mult succes avem împreună”, se mai specifică în descrierea activităților.

Corul Superar al Caritas Alba Iulia oferă o atmosfera creativă și regulată atât Copiii Corului Superar al Caritas Alba Iulia, precum și familiile lor, dezvoltă abilități care îi pregătesc să fie membrii utili ai comunităților lor în viitorul imprevizibil.

Mălina Moraru