Elev mureșean, lucrare expusă la Detroit

Un elev mureșean are o lucrare expusă la Detroit Institute of Arts (DIA), unul dintre cele mai mari muzee din Statele Unite ale Americii .

Aris Jonah O’Connor a studiat la Liceul Vocațional de Artă din Târgu Mureș. Din septembrie anul trecut, a fost admis la Detroit School of Arts, un liceu de arte de renume național, cu un program academic exigent. Școala a primit Premiul Național de Arte Distinctive al Școlii Creative Kennedy Center pentru anul școlar 2002-2003. Pe 22 mai 2012, DSA a devenit prima școală autoguvernată a sistemului de școli publice din Detroit.

Detroit Institute of Arts organizează în această perioadă o expoziție temporară. O lucrare realizată de Aris, elev în clasa a IX-a la DIA, înnobilează spațiul expozițional. Tema aleasă este cultura japoneză, o mare pasoiune a lui. Potrivit informațiilor aflate de la mama sa, îi plac următorii creatori de manga Hirohiko araki, Atsushi Ohkubo și Shinobu Ohtaka și dorește să fie ilustrator. Îi place mult matematica și economia are și o mică afacere pe Amazon de cam un an de zile.

Felicitări, Aris!