Gabriel Toncean, sprijin pentru organizarea Olimpiadei de Religie Ortodoxă

Share



Printre cei care au sprijinit organizarea în premieră la Târgu Mureș a Etapei Naționale a Olimpiadei de Religie Ortodoxă pentru clasele V-VIII se numără și filiala Reghin a Partidului Național Liberal, care, prin intermediul Asociației ”Merităm mai mult”, a contribuit cu suma de 5.000 lei la buna desfășurare a evenimentului.

„Importanța credinței pentru copii este un ideal pe care îl împărtășesc cu preotul Dorin Claudiu Chiorean, profesor și inspector școlar de religie, în cadrul ISJ Mureș. Este și motivul pentru care am hotărât să susțin organizarea Etapei Naționale a Olimpiadei de Religie Ortodoxă pentru clasele V-VIII. Prin intermediul Asociației ”Merităm mai mult”, pe care am înființat-o alături de colegii mei din PNL Reghin, am sponsorizat cu 5.000 RON organizarea acestei competiții școlare, care se desfășoară în judetul Mureș și care a debutat astăzi. Ceremonia de deschidere a fost oficiată de către ÎnaltPreaSfințitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. La olimpiadă participă 185 de elevi, 47 de profesori însoțitori și 33 de profesori, membri în comisia centrală. Felicitări inspectorului școlar general al județului Mureș, domnului Sabin Pășcan!”, a fost mesajul transmis de Gabriel Toncean, președintele PNL Reghin.

(Redacția)