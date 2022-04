Acționarii Romgaz au decis, cumpără participația Exxon Mobil – gazele din Marea Neagră

Share



Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a SNGN Romgaz a aprobat în această după-amiază încheierea contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited.

Contractul urmează să fie încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A., în calitate de cumpărător, cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited și ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, în calitate de vânzători.

Contractul va fi încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A. concomitent cu primirea scrisorii de garanție corporativă emisă de Exxon Equity Holding Company în favoarea S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru garantarea rambursării depozitului și a plății pretențiilor relevante, conform Contractului.

Hotărârea a fost adoptată cu 323.377.223 voturi, reprezentând 83,9020% din capitalul social și 98,5090% din totalul voturilor valabil exprimate.

Vom reveni.