Flashmob de proporții pentru Ziua Internațională a Dansului organizat de Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul”

Cu ocazia celebrării „Zilei internaționale a dansului”, Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul în colaborare Fundația Casa Tradițiilor Ardelenești organizează un flashmob de mare amploare în Piața Teatrului din Târgu Mureș, în ziua de vineri 29 aprilie începând cu ora 16:00.

La eveniment vor participa între 800 și 1000 de dansatori care vor sărbători prin dans ziua atât de importantă meseriei lor.

„ Anul acesta marcăm această zi cu un număr mare de dansatori, care sunt și amatori, se prevăd 800-1000 de dansatori. Când am început să organizăm ne-am gândit numai la folclor dar am realizat că Târgu Mureșul are dansatori contemporani, are balet, are hip-hop, diferite ramuri ale artei dansului și am spus hai să lăsăm loc și pentru ceilalți, nu numai pentru folclor. Cea mai mare mișcare o să fie după ora 17:00. Noi am cerut ca fiecare dansator să vină în costumul lui, dacă sunt dansatori populari atunci în costume populare, dacă sunt balerini atunci să fie îmbrăcați adecvat. Eu cred că asta o să fie cea mai mare mișcare din Târgu Mureș care a fost vreodată. Avem acordul primăriei. Eu cred că o să avem peste 20 de instrumentiști care o să cânte”, a transmis Barabási Attila Csaba directorul artistic al Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul”.

Evenimentul este deschis tuturor persoanelor care vor să participe atât ca dansator profesionist cât și ca iubitor de arta dansului, sau cum spune Barabási Attila Csaba „dacă știi să joci, îți iei costumul și poți participa la această activitate”. Dansatorii profesioniști de folclor invitați aparțin diferitelor etnii, astfel încât pe covorul dansatorilor vor juca români, maghiari și romi.

Mălina MORARU