VIDEO. Filmul unui nou transplant de cord reușit la Târgu Mureș

Reputatul medic chirurg Horațiu Suciu a publicat sâmbătă, 30 aprilie, pe pagina sa de Facebook, un material video rezumativ despre un nou transplant de cord realizat la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș.

”Prelevarea a inceput la ora 10 la Spitalul Sf Gheorghe. A fost prelevat cordul, ficatul si rinichii de la un donator in varsta de 17 ani, victima a unui politraumatism.

Cordul a fost prelevat de o echipa de medici din Clinica de Chirurgie Cardiovasculara TgMures condusa de dr Radu Balau si a sosit la TgMures pe cale aeriana cu elicopter Smurd la ora 13.55.

Interventia chirurgicala de transplantare s-a efectuat asupra unei adolescente in varsta de 16 ani din jud Giurgiu, a durat 4 ore si 30 minute si s-a incheiat cu succes.

Este primul transplant cardiac din acest an efectuat la Institutul de Boli Cardiovasculare si transplant TgMures.

Pentru prima data in acest an, echipa IBCVT confirma prin prestatia sa ca excelenta chirurgiei cardiovasculare este in TgMures la ea acasa.

Va multumesc, dragi colegi!”, a scris dr. Horațiu Suciu.

(Redacția)