Doctor în Fizică propus de POL în Consiliul Local Târgu Mureș

După aproximativ șase ani de activitate în Consiliul Local Târgu Mureș, Radu Bălaș, consilier local din partea Partidului Oamenilor Liberi (POL) și-a anunțat vineri, 29 aprilie, demisia din funcție.

Locul rămas vacant va fi ocupat de către Adrian Mureșan, aflat pe locul 3 (după Radu Bălaș și Pápai László) pe lista de candidați POL de la alegerile din 2020 pentru Consiliul Local Târgu Mureș.

Potrivit informațiilor din CV, Adrian Mureșan (47 de ani) este licențiat în fizică la Universitatea București (1997) și deține titlul de Doctor în Fizică, obținut în 2003 la Department of Physics, University of Chicago.

De-a lungul anilor, Adrian Mureșan a activitat ca și consultant în fabricarea de emulsii la University of Chicago (2001-2003), asistent de cercetare la aceeași universitate (1999-2003), experienced researcher la Institute for Atomic and Molecular Physics Amsterdam (2003-2005), senior researcher la Philips Research Europe Eindhoven (2005-2007), senior researcher la Friesland Foods Corporate Research Deventer (2008-2010), R&D manager Central Europe la FrieslandCampina România (2010-2013), director tehnic lactate EAME la International Flavors and Fragrances Hilversum (2013-2016), profesor asociat la disciplina Biofizică la UMFST – campusul din Hamburg (2019-2020) și manager de vânzări (din 2017).

La alegerile locale din 2020, Adrian Mureșan a fost candidatul POL pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș și a obținut 1.231 de voturi (locul 6 din 13 candidați).

