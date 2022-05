Sașii reghineni continuă tradiția de mai. MAIFEST revine cu o nouă ediție

Share



Tradiționala sărbătoarea de Mai a etinicilor sași, Maifest, revine la Reghin în acest an după o pauză de doi ani marcată de pandemie, anunț făcut de către Forumul Germanilor din Reghin. Evenimentul va avea loc duminică, 8 mai, și se va desfășura sub sloganul ”Zusammen und miteinander in Frieden und Freiheit/Împreună să conviețuim în pace și libertate”.

„Acesta este motto-ul pe care l-am ales pentru sărbătoarea noastră tradițională, Maifest, care a ajuns la a 26-a ediție. Ne bucurăm mult că după doi ani putem să ne întâlnim din nou pentru a sărbători evenimentul prilejuit de Ziua Mamei și de acea lună a primăverii, care ne încântă și farmecă prin frumusețea culorilor, a formelor, a parfumurilor florilor, a aerului cald – luna mai – care dă și numele sărbătorii. Toate acestea ne dau o stare de bine, ne îndeamnă să celebrăm natura, să cântăm, să dansăm, să ne bucurăm și să conviețuim în pace și libertate”, a declarat pentru Cotidianul Zi de zi, Gerlinde Tămășan, președintele Forumului Germanilor din Reghin.

Muzeul Etnografic, locația gazdă a sărbătorii

Respectând tradiția, sărbătoarea va începe la Biserica Evanghelică din Reghin cu o slujbă religioasă, urmată apoi de parada portului popular pe acordurile Fanfarei Municipiului Reghin, iar la final programul artistic. Noutatea ediției din acest an este dată de faptul că locul de adunare nu va mai fi la Pădurea Rotundă ci la Muzeul Etnografic „Anton Badea” , după cum afirmă Gerlinde Tămășan.

„Programul urmează tradiția anilor anteriori: sărbătoarea se deschide la ora 10 cu slujba religioasă la Biserica Evanghelică C.A. din Reghin, slujbă dedicată omagierii mamei, urmată de defilarea porturilor populare, pentru ca mai apoi să fim încântați de programul artistic pregătit de copiii secției germane și de formațiile de dansuri germane ale Forumurilor Germanilor din Batoș, Bistrița și Reghin. Un element de noutate este locația în care se va desfăsura programul artistic, și anume curtea Muzeului Etnografic „Anton Badea”, care își deschide porțile pentru noi. În cazul în care vremea se va arăta nefavorabilă și evenimentul nu va putea avea loc în aer liber, vom fi găzduiți de Casa de Cultură „ Eugen Nicoară”, a precizat președintele Forumului Germanilor din Reghin.

Cel mai mare și important eveniment al minorității germane din Reghin și împrejurimi

Fără doar și poate, Maifest reprezintă sărbătoarea cea mai importantă pentru inimioasa comunitate săsească din municipiul Reghin, fiind respectată cu strictețe de peste un sfert de veac în a doua duminică a lunii mai.

„Este cel mai mare și important eveniment al minorității germane din Reghin și împrejurimi, pe care an de an așteptăm să îl celebrăm, prin care dorim să bucurăm comunitatea reghineană cu momente frumoase și interesante și în același timp să păstrăm vii tradițiile săsești. Mulțumim tuturor colaboratorilor noștri pentru sprijinul acordat. Vă așteptăm cu drag la MAIFEST!”, a subliniat Gerlinde Tămășan.

Alin ZAHARIE