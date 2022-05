Terminal intermodal în județul Alba: DP World conectează Mureșul cu portul Constanța

Share



Dubai Ports (DP) World a anunțat lansarea noului său proiect inovator în România: Un terminal intermodal și un hub logistic în Decea, lângă orașul Aiud din județul Alba. Evenimentul de lansare a avut loc marți, 3 mai, la Hotel Medieval din Alba Iulia, din Cetatea Carolina, în care compania a anunțat investiții de peste 14 milioane de euro în proiectul ce va conecta Transilvania de portul Constanța prin trenuri directe.

Investitorul are intenția de a crea mai multe terminale multimodale, iar cel de la Aiud este primul, cu acoperire în județele Alba, Cluj, Mureș, Sibiu sau Hunedoara,. Astfel, acest terminal va fi deschis pentru bunurile de export din zona Transilvaniei; aici se consolidează tot traficul, respectiv se poate oferi conectivitate nu doar cu portul Constanţa-Marea Neagră, dar şi cu Marea Adriatică, Marea Baltică sau Marea Nordului. Deci, conectivitatea se va face pe coridor feroviar electrificat şi coridor auto.

Cosmin Cârstea, CEO DP World Constanța și DP World Logistics Romania: „Lucrăm la această zi de mai bine de 6 ani. Azi marcăm începerea lucrărilor la terminalul multimodal, pe care noi îl vom construi și-l vom opera în Aiud. Am venit azi aici, împreună cu echipa mea din Constanța, pentru a anunța mediul de afaceri din județul Alba și din jurul județului Alba că ne-am ținut de cuvânt [în intenția noastră de a lansa această investiție]. Am fost pe șantier și am văzut progres”.

Localizarea terminalului și legăturile rutiere și feroviare, precum și interoperabilitatea cu terminalul maritim DP World Constanța deschid noi oportunități pentru producătorii și distribuitorii români. Potrivit investitorului, avantajele ce vor fi resimțite de aceștia nu se vor limita la reducerea costurilor, ci vor include și acces la expertiza internațională a angajaților DP World, precum și la rețeaua de terminale logistice, porturi și servicii maritime gestionate în rețeaua DP World.

DP World își dorește ca proiectul să transforme modul în care se transportă marfa în România și din România în toată lumea.

„Conceptul pe care îl propunem aici e un terminal de destinație, nu unul de tranzit. Dar este și un terminal de origine, pentru că de aici putem exporta mult spre exterior – spre Asia, Africa sau zona americană. Ne-am propus să creăm un concept care dă o eficiență mare conceptului intermodal, cu trenuri care vor pleca zilnic către destinație, astfel încât atât importatorii, cât și exportatorii să-și poată să-și planifice mai bine activitatea. Putem contribui la conceptul „just in time” folosit în industria automotive”, a explicat Cosmin Cârstea.

„Receptivitatea în zonă este foarte mare. A fost cerere. Cel mai important este că în perioada pandemiei nevoia nu a fost redusă, prin urmare nici noi nu am amânat sau anulat proiectul”, a menționat CEO DP World Constanța, întrebat despre rezultatele cercetărilor pe care le-au făcut anterior demarării investiției.

Informații Terminal DP World:

• Capacitate de operare: 50.000+ TEU / an

• Capacitate statică de stocare: 3.000 TEU

• Va reprezenta un centru logistic și comercial major, fiind situat lângă autostrada A10, cu conexiune la infrastructura de cale ferată electrificată, aproape de Alba Iulia și Cluj-Napoca (acces la aeroportul ¨Avram Iancu¨) și la 210 km de granița cu Ungaria.

• Terminalul DP World va fi localizat în Aiud Intermodal Park România, investiție aflată în curs de realizare de către dezvoltatorul belgian ILD. Pe lângă terminalul intermodal care va acoperi o suprafață de aproximativ 80.000 mp, parcul logistic va cuprinde și diverse alte facilități pentru producție și viitoare dezvoltări logistice care vor ocupa o suprafață totală de peste 260.000 mp.

„Echipa ILD din România este condusă de un domn născut în Aiud. Ei au văzut potențial în zona respectivă, la fel cum am văzut și noi. Fiind dezvoltatori, au fost foarte competenți și vizionari în a lua decizia. Ne-a plăcut mult ideea, tenacitatea lor, că veneau tot timpul cu soluții la problemele noastre. Până acum am plătit patru facturi”, a precizat Cosmin Cârstea despre relația pe care o are investitorul cu dezvoltatorul terminalului.

Proximitatea cu autostrada A10, cu calea ferată, potențialul capitalului uman, precum și dorința manifestată de administrația locală de a atrage investitori au fost unele dintre caracteristicile ce a determinat DP World să aleagă Decea, respectiv zona Aiudului ca și locație a terminalului intermodal.

„În primă fază prevedem un număr de până la 30 de angajați, fiind vorba de subcontractori pe care îi vom folosi în funcție de nevoile clienților noștri. Vrem foarte mult să folosim capacitățile din zonele locale”, a mai spus Cosmin Cârstea, întrebat despre resursele umane care vor fi folosite în cadrul terminalului.

Terminalul este în plan să fie operațional în prima jumătate a anului 2023.

Valoarea totală a investiției va fi calculată la finalul construcției, însă o primă estimare arată că terminalul intermodal de la Decea/Aiud va costa DP Romania aproximativ 14 milioane de euro în primă fază. Compania a anunțat însă că are în plan investiții de peste 60 de milioane de dolari în țara noastră în următorii ani.

Dubai Ports este unul dintre cei mai mari operatori portuari din lume, activând în portul Constanța din anul 2004 în baza unui contract valabil până în 2049. La nivel global Dubai Ports este prezent în peste 50 de porturi ale lumii, cu mai mult de 170 de terminale multi-modale. Prin terminalele şi porturile pe care le operează, trec anual peste 60.000 de nave. În România compania are peste 450 de angajaţi.