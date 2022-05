Fermierii, invitați să participe la salvarea Fabricii de zahăr de la Luduș

Share



Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a efectuat joi, 5 mai, o vizită de lucru la Luduș. Demnitarul s-a întâlnit cu fermierii din zonă, producători de sfeclă de zahăr, pentru a găsi împreună soluții pentru menținerea în viața a Fabricii de zahăr de la Luduș, SC Tereos Ro SA.

”În ședința de Guvern de azi, Ministerul Agriculturii, prin implicarea domnului ministru Adrian Chesnoiu, a fost mandatat să demareze negocieri pentru menținerea activității Fabricii de zahăr de la Luduș – SC Tereos Ro SA, pentru continuarea activității de cultivare a sfeclei de zahăr în zonă și implicit a păstrării locurilor de muncă ale salariaților din fabrică. După întâlnirea cu fermierii din zonă și din județ, domnul ministru Adrian Chesnoiu, împreună cu președintele interimar al PSD Mureș, Dumitrița Gliga, vor susține declarații de presă la Primăria Luduș, la 13.30”, a informat Biroul de presă al PSD Mureș, cu o seară înainte de vizită.

Vizita a fost precedată de o conferință de presă organizată în incinta Primăriei orașului Ludul, la care au participat Adrian Chesnoiu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Dumitrița Gliga – deputat PSD, Cristian Moldovan – primarul orașului Luduș, Iosif Mocan, Vasile Gherman și Teodor Aflat – fermieri.

”Mulțumesc celor care m-au ajutat pentru un prim contact cu fermierii și să avem o discuție aplicată pentru ceea ce avem de făcut în viitor. Ieri, 4 mai, am fost mandatat de domnul prim ministru Nicolae Ciucă și de Guvernul României să demarăm activitatea care să conducă la menținerea activității de producere a zahărului la Luduș. Pentru acest lucru a fost nevoie să inițiem cât mai rapid această întâlnire cu fermierii pentru a stabili un calendar despre ce avem de făcut în viitor. Săptămâna viitoare urmează să mă văd în mod oficial și cu reprezentanții companiei, astfel încât să punem la punct un calendar de discuții care să aducă laolaltă fermierii cultivatori de sfeclă de zahăr și de cealaltă parte reprezentanții fabricii astfel încât la final, fabrica să-și continue activitatea. A fost o primă discuție extrem de serioasă în care fermierii au spus exact cum văd ei lucrurile, care este potențialul uriaș, am concluzionat cu toții că această fabrică nu întâmplător a ajuns la Luduș atunci când a fost înființată. Aici sunt toate ingredientele necesare pentru fabricarea zahărului, pentru cultivarea sfeclei de zahăr și pentru a putea să producem zahăr românesc în continuare”, a declarat ministrul Agriculturii.

Totodată, Adrian Chesnoiu a afirmat că în cadrul întâlnirii cu fermierii au fost discutate ”o serie de lucruri care trebuiau lămurite.”

”În primul rând, de ce s-a ajuns aici, care sunt lucrurile ce pot fi îmbunătățite în viitor și am vrut să văd care este gradul de implicare, precum și dorința de implicare a fermierilor în salvarea fabricii de zahăr din Luduș. Aceștia sunt foarte entuziaști, oameni angajați, fermieri care produc sfeclă de zahăr și o fac foarte bine, iar viitorul trebuie să fie împreună, fermieri, coinvestitori care vor să se alăture acestui proces de salvare a fabricii cu sprijinul pe care Statul prin Guvernul României poate să îl ofere. Ne referim aici pe de o parte la garanții de Stat, la implicarea activă, la tranziția care se poate face în viitor, de la actualii deținători ai fabricii către cei care vor vrea să-și asume investițiile în fabrica de la Luduș. O primă discuție extraordinar de bună, aștept ca ceea ce am stabilit astăzi și pașii următori să fie duși la îndeplinire și, evident, la următoarele întâlniri să putem să vă comunicăm ceea ce am stabilit. Acum a fost doar o discuție inițială despre gradul de angajamente pe care le au fermierii vizavi de continuarea activității fabricii de zahăr”, a precizat Ministrul Agriculturii.

Ioan A. BORGOVAN