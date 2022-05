Mureșeanul Thomas Moldovan, meci de șah cu Garry Kasparov

Share



Secretarul de stat mureșean Thomas Moldovan a susținut o partidă de șah în cadrul simultanului organizat miercuri, 4 mai, în capitală, în onoarea multiplului campion mondial la șah Garry Kasparov.

”Garry Kasparov, cel mai mare jucător de șah din toate timpurile, a fost prezent ieri la București, pentru a deschide prima etapă a circuitului internațional Grand Chess Tour 2022. Am avut bucuria nesperată de a participa la acest eveniment. De obicei, sunt greu de impresionat de oameni și reușesc să citesc dincolo de aparențe. Dar pe Kasparov, o adevărată legendă a șahului, l-am admirat dintotdeauna. Am urmărit realizările lui în toți cei 21 de ani în care a fost numărul 1 în clasamentul șahiștilor, și am fost realmente onorat să pot juca o partidă de șah cu el. Am pierdut… și am câștigat în același timp! Susțin șahul pentru toate beneficiile lui: dezvoltă gândirea logică, memoria, imaginația și creativitatea, îți poate deschide lumea și îți dă posibilitatea să cunoști oameni deosebiți! Sper ca turneul Superbet Chess Classic România, din cadrul Grand Chess Tour, să crească popularitatea șahului în România și să aducă un număr cât mai mare de tineri în acest sport”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Thomas Moldovan, secretar de stat în cadrul Ministerului Sportului.

