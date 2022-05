Studenții UMFST în ochii prof. univ.dr. Anton Hadăr

Share



Curtea sediului din str. Nicolae Iorga, nr. 1, din Târgu Mureș a găzduit întâlnirea a 35 de angajatori de top cu studenții, în cadrul evenimentului „Față în față cu angajatorii”.

Angajatori de top din domeniile medicină, farmacie, inginerie, informatică și economie s-au întâlnit joi, 5 mai, cu studenții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș, un prilej excelent de interacțiune, de prezentare a ofertelor de pe piața muncii, a internship-urilor și a stagiilor de practică. La eveniment au fost fost prezente 35 de companii și s-au desfășurat 9 workshop-uri interactive pentru studenți.

“Este un eveniment de maximă importanță, ce se întâmplă acum la UMFST Târgu Mureș, pentru că, de fapt, dăm un mesaj foarte clar de interacțiune cu nevoile industriei, ale societății. Zeci de firme au venit în campus pentru a-și prezenta oferta locurilor de muncă. În egală măsură, noi suntem preocupați de a forma studenți și absolvenți care să-și găsească un loc de muncă. De fapt, punem laolaltă ce vor angajatorii și ce poate să ofere universitatea”, a menționat Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rector UMFST.

Evenimentul a fost organizat de Societatea Antreprenorială Studențească (SAS) și Compartimentul de Relații cu Piața Muncii (CRPM) din cadrul UMFST în parteneriat cu Asociația Studențească ESTIEM LG Târgu Mureș , și a oferit cadrul de interacțiune directă între studenți și principalii angajatori de top din domeniile medical, farmaceutic, inginerie, economic și informatic.

“Importanța organizării unor astfel de târguri pentru studenți este uriașă. În fiecare an universitățile din România fac asemenea târguri chiar de mai multe ori pe an, unde sunt eu și eu profesor la politehnică. Facem evenimente de o asemenea anvergură cu participare uriașă, dar și aici aveți, astăzi, din ceea ce văd eu și din ceea ce am fost informat până acum, un târg de job-uri un eveniment important cu firme extrem de puternice din zonă și cred că merită să-i acordați foarte multă atenție și să aveți încredere în colaborarea dintre mediul economico social și universitatea dumneavoastră pentru că fără așa ceva nu poate funcționa o universitate. Aseară m-am întâlnit cu angajatorii în cadrul misiunii ARACIS de evaluare a calității procesului educațional din universitatea din Târgu Mureș și să știți că am cules o groază de informații foarte bune toate și mai ales am văzut dorința mediului economico- social de a colabora cu universitatea, ba chiar am constatat că multe locuri această colaborare funcționează foarte bine. Știm cu toții că sunteți o forță la nivel național și internațional, foarte mulți studenți învață aici, iar faptul că sunt foarte mulți studenți străini, pentru universitate este o mină de aur. Apreciez foarte mult evenimentele de acest tip și îl felicit pe domnul rector pentru faptul că reușește să catalizeze interesele, atât ale firmelor din zonă, cât și ale mediului social, pentru că la întâlniri vin și firme private și entități ale statului a decalart director de misiune ARACIS, Prof.univ.dr. Anton Hadăr.

Tot acesta a afirmat că, deseori angajatorii deplâng faptul că au nevoie de mai mulți absolvenți, dând exemplul unei discuții recente cu un patron care avea nevoie de 70 de salariați, în domeniu ingineresc, necesarul în domeniul calculatoarelor, al electronicii, fiind uriaș.