Kelemen Hunor, despre cazul Liceului Teologic Romano-Catolic: ”Nu vom lăsa lucrurile să se oprească aici”

Share



Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, 6 mai, la Consiliul Reprezentanţilor Unionali (CRU), în raportul său politic, că decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) de anulare a autorizaţiei de funcţionare a Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş este ”incalificabilă” şi că lucrurile nu vor rămâne aşa.

„În urmă cu două zile am auzit la şedinţa guvernamentală că ÎCCJ a anulat autorizaţia de funcţionare a Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş. În 2018-2019 au fost adoptate două ordine ministeriale, iar ambele se referă la acelaşi lucru. Unul la înfiinţarea unei şcoli ortodoxe la Timişoara, iar celălalt la înfiinţarea Liceului Romano-Catolic din Târgu Mureş. Acesta din urmă a fost anulat de ÎCCJ după ce oameni iresponsabili au atacat decizia în justiţie şi justiţia a acceptat recursul. (…) Discriminarea este fără echivoc, iar dacă biserica şi Parlamentul nu pot înfiinţa o şcoală, atunci cine poate? Să desconsideri viaţa oamenilor, viaţa familiilor, viaţa copiilor este inacceptabil, este frustrant şi este revoltător”, a spus Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, UDMR nu va permite ca lucrurile să rămână aşa.

„La fiecare 2, 3, 4 ani noi trebuie să repunem pe tapet acest subiect, trebuie să-l reluăm şi iarăşi trebuie să pornim construcţia de la zero, practic. Este incalificabilă această decizie a ÎCCJ, incalificabil, folosesc acest cuvânt, permiteţi-mi să am şi eu libertatea să am o părere. Noi nu vom lăsa ca lucrurile să se întâmple aşa, vom aştepta motivarea instanţei, aşteptăm această motivare, avem nevoie de motivare pentru ca să vedem exact la ce se referă, la ce face trimitere această motivare. (…) Nu prea ne interesează pe cine deranjează existenţa acestei şcoli, această şcoală serveşte comunitatea locală, această şcoală serveşte învăţământul, educaţia şi această şcoală va exista, pentru că nu vom lăsa lucrurile să se oprească aici”, a arătat preşedintele UDMR.

(www.agerpres.ro)