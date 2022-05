FOTO: ”Sărbătoarea Rabarbărului” de la Saschiz, apreciată de prefect

Share



Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a participat sâmbătă, 6 mai, la ”Sărbătoarea Rabarbărului”, eveniment organizat în comuna mureșeană Saschiz.

”O zi de sâmbătă cu oameni frumoși adunați în jurul bisericii fortificate din Saschiz te duce în alte vremuri, atunci când timpul se scurgea mai agale, iar noi cunoșteam mai bine adevăratele valori care ne apropiau unii de ceilalți. Am degustat cu bucurie câteva din preparatele de la ”Sărbătoarea Rabarbărului”, am schimbat câteva vorbe cu producătorii locali din Saschiz și am profitat, cu toții, de o altfel de sâmbătă în locul vizitat de însuși prințul Charles de Wales. Felicit Vecinătatea Femeilor pentru acest proiect care contibuie la frumusețea și diversitatea județului Mureș. La fel ca și în cazul altor proiecte de succes, mă bucur că o colaborare bună cu Primăria Saschiz și alte ONG-uri și entități private continuă să promoveze identitatea culturală a zonei Saschizului”, a scris, pe pagina sa de Facebook, prefectul Mara Togănel.

(Redacția)