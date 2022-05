Incendiu cu o victimă într-un bloc din cartierul târgumureșean Dâmbu Pietros

Share



Pompierii militari din cadrul Detașamentului Târgu Mureș au fost solicitați să intervină marți, 10 mai, în jurul orei 21.00, la un incendiu izbucnit într-un apartament situat pe Bulevardul 1848 din Târgu Mureș.

”Incendiul este lichidat, acesta s-a manifestat in interiorul unui apartament situat la etajul al patrulea dintr-un bloc de locuinte cu patru etaje. Din interiorul acestuia, pompierii militari au reusit extragere la timp a unei victime de gen masculin, 83 de ani, constienta si cooperanta. Victima este intoxicata cu fum, in momentul de fata primeste ingrijiri medicale de la echipajul de prim ajutor de pe ambulanta SMURD aflat la locul interventiei. Nu s-a impus evacuarea locatarilor din bloc. In momentul de fata pompierii intervin pentru ventilarea incaperilor si cautarea un eventuale focare ascunse”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș.

