State Department spokesperson Ned Price speaks during a press briefing at the U.S. State Department in Washington, Monday, Jan. 24, 2022. (AP Photo/Patrick Semansky, Pool)

O „absurditate flagrantă"

SUA au calificat drept „absurditate flagrantă" şi „insultă" adusă victimelor afirmaţiile lui Vladimir Putin, potrivit cărora invazia rusă în Ucraina este „preventivă". „A vorbi despre o acţiune defensivă este o absurditate flagrantă, a vorbi despre altceva decât despre un război premeditat" este „un afront adus adevărului istoric", a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei americane, Ned Price, după discursul preşedintelui rus ocazionat de data de 9 mai, când Rusia marchează victoria asupra Germaniei naziste în 1945. „Este o insultă adusă celor care şi-au pierdut viaţa şi celor care au fost victime ale acestei opresiuni absurde", a subliniat Ned Price. În Ucraina „nu sunt decât ucraineni şi nu nazişti", a răspuns guvernul american la discursul preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, care a justificat invadarea ţării vecine cu scopul de a învinge nazismul, relatează EFE. „Am auzit aceeaşi fanfaronadă, aceleaşi falsuri, aceleaşi minciuni în retorica sa, pe care le-am auzit de la început", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului american al Apărării, John Kirby, într-o conferinţă de presă. (E.T.) ( www.agerpres.ro )