Rareș Recheșan ne reprezintă la Campionatul European de Kendo

Un elev mureșean de la Clubul Sportiv Bushi Shindo din Târgu Mureș ne reprezintă la Europene. Rareș este un exemplu excepţional şi credibil, care poate inspira cât mai mulţi copii să se apuce de sport. Are un palmares bogat de premii obţinute într-un timp relativ scurt, la concursuri şi olimpiade organizate atât în ţară, cât şi în străinătate. Toate acestea sunt rodul eforturilor şi al devotamentului cu care a muncit şi munceşte pentru a deveni cât mai bun.

Pentru început, să ne spui, te rog, la ce școală ești. Când a început să-ți placă Kendo?

Mă numesc Recheșan Rareș, sunt elev în clasa a X a, la Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu, am 16 ani. Eram micuț, aveam aproximativ 4 ani când am început cu Jiujutsu, apoi am continuat cu Kendo. Aveam în jur de 4-5 ani, dar de multe ori mama spune în glumă că m-am născut pe tatami. Am Shodan în Jiujutsu, iar săptămâna trecută am promovat și examenul de Shodan în Kendo la Cupa României.

La ce eveniment sportiv ai fost ultima dată și la ce eveniment sportiv vrei să te duci în viitor?

Am participat la două Cupe Balcanice, la ultima am obținut locul 3 la individual și tot locul 3 cu echipa României. În general merg cam la toate competițiile la nivel național din calendarul asociației: Campionat Național, Cupa României, și altele. Fac parte din lotul național de juniori care va reprezenta România la Campionatul European de Kendo de la Frankfurt, Germania

Perfomanța = 50% pasiune, 50% muncă?

Uneori organizarea timpului e dificilă, dar nu imposibilă. Am participat în ultimii ani la mai multe evenimente internaționale de Arte Marțiale în mai multe țări europene, totodată am mers la școală fără să am probleme. În aprilie 2023 voi participa în Kyoto, Japonia la World Butoku Sai, alături de alți membri ai Bushishindo, eveniment amânat în 2020, așadar, dacă vrei, școala și sportul se pot îmbina de minune.

Ce alte pasiuni ai?

Muzica și arta, îmi place să ascult rock și jazz, totodată cânt la chitară. Practic și Jiujutsu, și Kendo.

Ce înseamnă locul I pentru un sportiv? Cu ce ai putea compara sentimentul pe care îl simți?

Consider că nu înseamnă mai mult decât o recompensă temporară. Ce e bun de-acum încolo urmează.