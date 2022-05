SPECIAL. Orobianco, un an de magie culinară

Share



În urmă cu un an, în data de 7 mai 2021, într-o splendidă locație din municipiul Târgu Mureș, mai exact într-o clădire elegantă, cu notă istorică, aflată în apropierea Cetății Medievale, se inaugura o nouă destinație specială pe harta HoReCa a județului Mureș: Orobianco Ristorante. Roberto Ghincea și partenerul său, Raul Tripon, aveau o viziune de durată, de a oferi oaspeților experiențe culinare de neuitat, care să aibă ca numitor comun magia gastronomică de la Orobianco Ristorante.

Reper în arta ospitalității

Cu ocazia împlinirii unui an de Orobianco Ristorante, proprietarul business-ului, Roberto Ghincea, a transmis un mesaj special tuturor oaspeților care au trecut pragul restaurantului și grădinii de vară aflate în Piața Bernándy György nr. 2 din Târgu Mureș: ”Când am deschis Orobianco ne-am dorit să creem un loc în care oaspeții noștri să se simtă răsfățați și în același timp, confortabil. Ne-am dorit să îi primim așa cum ne primim prietenii la noi acasă: cu căldură și bucurie! Și așa am și făcut! Am dat tot ce am putut noi mai bun. Ne-am străduit să avem mereu preparate de cea mai bună calitate și o servire ireproșabilă, iar asta ne-a transformat într-una din preferințele mureșenilor și nu numai, când vine vorba de fine dinning! Suntem încântați atunci când auzim de la oaspeții noștri că ceea ce facem noi la Orobianco a devenit pentru ei un reper în arta ospitalității! Nici nu știm când a trecut un an de zile! Pentru noi a fost un an pe care l-am măsurat în seri memorabile, evenimente reușite și, cel mai important, în amintirile create aici de oaspeții noștri.”

Mulțumiri oaspeților și partenerilor

Totodată, Roberto Ghincea a transmis, în numele echipei a cărei activitate o coordonează cu pasiune, discreție și multă pricepere, mulțumiri tuturor oaspeților și partenerilor care au fost alături de brandul Orobianco în primul an de activitate: “Atât eu cât și Raul Tripon vrem să mulțumim, în numele întregii echipe Orobianco, tuturor celor care ne-au trecut pragul în acest an! Vă suntem recunoscători fiecăruia în parte și ne dorim să știți cât de mult a contat acest sprijin pentru noi, în primul nostru an de Orobianco! Feedback-ul primit ne onorează și ne dă încredere să continuăm să ne îmbunătățim și să venim cu experiențe noi pentru dumneavoastră! Vă așteptăm așadar la Orobianco Restaurant & Garden – un loc în care ospitalitatea este ridicată la rang de artă, unde veți avea nu doar garanția calității, ci și o experiență culinară de neuitat! Să avem parte de cât mai mulți ani, împreună!”.

Echipa Zi de Zi transmite ”La Mulți Ani” echipei Orobianco Restaurant & Garden!

Alex TOTH