Manevre militare ale Rusiei în Marea Mediterană

HMS St Albans intercepts, escorts (and photographs) Russian Missile Cruiser The Marshall Ustinov through the Channel. Aerial photograph taken from a Royal Navy Wildcat Helicopter of Russian cruiser Marshal Ustinov (Russian: ?????? ???????) Marshal Ustinov is a Slava-class cruiser laid down in 1978, launched in April 1982 and commissioned in 1986. The Russian name for the ship type is Gvardeysky Raketnyy Kreyser (GRKR), meaning "Guards Missile Cruiser". She is named after Dmitriy Ustinov, a former Soviet Minister of Defence. Designed as a battle cruiser, the Slava Class is smaller and less expensive than other ships, which demonstrate similar capabilities. The design integrates the P-500 Bazalt missile, which is a conventional alternative to the missiles installed in the Kirov Class battle cruiser. A crane is installed on the ship for handling boats, while anti-ship missiles fitted on either side of the superstructure provide it with a typical appearance. The vessels have poor damage control capabilities due to flammable materials used in the structure.

Un crucişător rus cu rachete şi o navă antisubmarin au efectuat operaţiuni de salvare în Marea Mediterană, în timp ce submarinele nucleare ruse "Vepr" şi "Kazan" au realizat manevre cu lansări virtuale de torpile în Marea Barenţ. "Echipajele crucişătorului cu rachete 'Mareşal Ustinov' din Flota de Nord şi marea navă antisubmarin 'Amiral Tribuţ' din Flota la Pacific au participat la exerciţiu", a anunţat serviciul de presă al Flotei de Nord, potrivit agenţiei Interfax. În timpul exerciţiului s-a exersat salvarea echipajului de pe un vas naufragiat, inclusiv acţiunea comună a marinarilor de a salva persoanele de la suprafaţa apei şi a le oferi îngrijire militară pe vas. Pentru detectarea persoanelor de pe suprafaţa apei, un elicopter de căutare şi salvare Ka-27 a survolat zona dezastrului deasupra navei "Amiral Tribuţ". Un escadron rus, cu până la 15 nave de război şi de sprijin logistic, operează permanent în Marea Mediterană. Fregatele ruse, precum şi submarinele diesel din flota permanentă a forţelor navale ruse în Mediterană, au participat la atacuri în Siria, cu lansări de rachete Kalibr. Totodată, submarinele nucleare ruse "Vepr" şi "Kazan" au realizat manevre cu lansări virtuale de torpile în Marea Barenţ. "Manevrele s-au desfăşurat în poligoanele flotei din Marea Barenţ, sub forma unui duel la o adâncime de aproape 100 de metri", a indicat serviciul de presă al Flotei de Nord.