Prof. Doina Lavinia Zanfir, Premiul Mentor pentru excelență în educație

MOL România și Fundația pentru Comunitate au organizat joi, 12 mai, pe acoperișul Teatrului Național București ediția 2022 a Galei Premiilor Mentor pentru excelență în educație, prilej cu care au fost premiați zece profesori și antrenori din România. Premiile Mentor pentru excelență în educație au fost inițiate de MOL România și Fundația Pentru Comunitate în anul 2010, cu scopul de a impulsiona respectul opiniei publice față de toți cei care formează caractere și descoperă talente, devenind arhitecții unor povești de succes. Anual sunt premiați zece mentori, dascăli prin excelență, care au avut un rol marcant în viața discipolilor lor. Pe lângă diploma și trofeul Mentor, realizat special de către artistul plastic Ioan Nemțoi, fiecare profesor a fost recompensat și cu un premiu în bani.

„Dorim să atragem atenția opiniei publice asupra acelor profesori, antrenori, mentori care au descoperit și au lansat tinere talente, care le-au sprijinit din umbră primii pași, al căror devotament și entuziasm au contribuit esențial la dezvoltarea, punerea în valoare a talentelor lor. Îi căutăm pe acei profesori, antrenori, mentori care au reușit și reușesc să stimuleze copii talentați, care îi pregătesc pentru a face față competițiilor, care caută în permanență posibilitățile lor de dezvoltare. Îi căutăm pe acei profesori, antrenori, mentori a căror excelență educativă a condus generații întregi spre succes, a căror activitate însă a rămas în umbră, fără recompense morale sau materiale”, au precizat reprezentanții Fundației pentru Comunitate.

La rândul său, Cornelia Ene, director executiv MOL România a subliniat esența Premiilor Mentor. „În momentul în care mă gândeam la acest eveniment, am descoperit un citat pe care aș dori să vi-l transmit și dumeavoastră. El aparține lui Ioan Slavici, scriitor, jurnalist dar și pedagog care spunea că „menirea firească a scolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului”. Cred că despre acest lucru este vorba și în această gala, și abia aștept să-i cunosc pe cei 10 mentori laureați din acest an”, a precizat Cornelia Ene.

Un reghinean printre premiați

Juriul ediției din acest a Premiilor Mentor a fost format din Gazda Árpád, președintele Fundației pentru Comunitate, alături de Brîndușa Armanca, Molnár-Bánffy Kata și Ferencz I. Szabolcs, care au decis cei 10 mentori premiați. Dacă la ediția din 2021, singurul mureșean premiat a fost profesorul de fizică Bíró Tibor din Târgu Mureș, ediția din acest an are printre cei 10 premiați un reghinean, în persoana profesoarei de pian, Doina Lavinia Zanfir din cadrul Școlii Gimnaziale ”Augustin Maior” Reghin.

Doina Lavinia Zanfir s-a născut în anul 1963 în orașul Sighetu Marmației. A studiat pianul la Liceul de muzică “Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca și este absolventă a Facultății de Muzică – Universitatea de Vest din Timișoara, specializarea interpretare instrumentală – orgă și pian, studii de lungă durată. În anul 2002, în urma unor concerte susținute în S.U.A. obține o bursă de studii la Universitatea Andrews – Michigan. Fiind preocupată de formarea profesională, parcurge în perioada anilor 2005-2007 studiile masterale cu specializarea arta interpretării instrumentale în context contemporan. În prezent predă pian la Școala Gimnazială “Augustin Maior” din Reghin unde este director adjunct. Ca organist a susținut concerte la Arad, București (Ateneul Român), Cluj, Timișoara, Reghin dar și în SUA (New York, Portland-OR, Andrews University-Michigan). Doina Lavinia Zanfir a renunțat la cariera de concertist în favoarea celei didactice. Continuă să se exprime artistic prin elevii săi, obținând cu aceștia rezultate excepționale la olimpiade școlare și la concursuri naționale și internaționale, palmaresul elevilor ei conținând Trofee și Mari Premii la concursuri de prestigiu.

Recunoștință din partea elevilor și colegilor

În filmulețul de prezentare care a precedat acordarea premiului, au adus un binemeritat elogiu profesoarei de pian reghinene elevele Emanuela Șerbănați Vilalva Briones și Hadassa Oltean și prof. Jancsὁ Erszébet. Finalul filmului aduce un scurt și cuprinzător mesaj din partea prof. Doina Lavinia Zanfir: „Sunt fericită să fiu aici, sunt fericită că am de a face cu copii minunați. Ei sunt mijlocul prin care mă exprim în continuare artistic. Prin ei pot să dau mai departe celor din jurul meu puțin din sufletul meu”.

Vădit emoționată, prof. Doina Lavinia Zanfir a mulțumit tuturor celor care au contribuit la momentul de bucurie consemnat joi seara pe acoperișul Teatrului Național din București.

„Felicit inițiativa celor de la Fundația pentru Comunitate pentru acest proiect menit să răsplătească generos dedicarea necondiționată a celor care contribuie direct în descoperirea și dezvoltarea talentelor lor. Doresc să le mulțumesc celor care au decis ca astăzi să fiu aici. Le mulțumesc foștilor și actualilor elevi alături de care am învățat cum să cuceresc redute, și alături de care am trait multe momente fericite. Fără acești elevi astăzi nu aș fi aici. Mulțumesc familiei mele care m-a înțeles și m-a susținut de-a lungul anilor, înțelegând că rolul pe care mi l-am asumat cere sacrificii depline. Le mulțumesc colegilor mei, foști și actuali, care m-au impulsionat și m-au încurajat pentru a face performanță. Trebuie să-i mulțumesc acelei doamne profesor datorită căreia astăzi eu sunt profesor. Îi mulțumesc colegei mele care ma nominalizat, prietenului meu care este mereu alături de mine, precum și colegilor care au fost alături de ine în toată această perioadă”, a spus prof. Doina Lavinia Zanfir.

„Cineva acolo sus a știut ce e mai bine pentru mine”

Momentul de sinceritate a continuat pentru prof. Doina Lavinia Zanfir, care a punctat traseul profesional, unul plin de satisfacții și împliniri. „Aș vrea să vă împărtășesc un secret. Am ajuns profesor din întâmplare. Da, este adevărat, din întâmplare astăzi sunt profesor la Școala Gimnazială ”Augustin Maior” din Reghin. În anii copilăriei și ai adolescenței, studiind pianul, visul meu pentru viitor s-a creionat în jurul scenei. Chiar dacă acest vis s-ar fi putut să nu fie îndeplinit, nu m-am gândit niciodată că aș putea deveni profesor. Dar, Cineva acolo sus a știut ce e mai bine pentru mine și la momentul potrivit a așezat în calea mea oameni minunați și ocazii extraordinare care au condus la cee ace sunt acum. Revin la cee ace am spus mai devreme și corectez, nimic nu este întâmplător. Chiar dacă diferit, visul din copilăria mea s-a împlinit. Puținii ani în care am concertat ca organist, s-au completat cu mulți alți ani în care am fost pe scenă cu sufletul alături de elevii mei, împărtășind cu ei toate fazele, începând de la pregătirea asiduă, tracul personal dublat de cel luat de la elevi, apoi emoția intepretării, și în final, bucuria, satisistacția și împlinirea venite din reușite. Dacă privesc în urmă, cred că nicio altă profesie nu mi s-ar fi potrivit mai bine decât aceea care o am. Această seară este un răspuns pentru mine la întrebarea care revine iar și iar în minte: Oare fac bine ceea ce fac? Sunt onorată să fiu distinsă cu Premiul Mentor, premiu care nu este doar al meu, ci este al tuturor celor pe care i-am amintit înainte. Vă mulțumesc”, a conchis prof. Doina Lavinia Zanfir.

Premiații Galei Mentor pentru excelență în educație

Nu puteam încheia fără să anunțăm și ceilalți nouă distinși cu Premiul Mentor pentru excelență în educație: Crina Popescu, bibliotecar, Pietrari, Județul Vâlcea, Ionel Cordovan, profesor limba rromani, Ineu, județul Bihor, Székely Zoltán profesor de fizică, Odorheiul Secuiesc, Diana Poema Dondoe, profesoară de muzică, Craiova, Cosmin Simtion, profesor istorie-geografie, Ruși, comuna Simnic, județul Sibiu, Muszka-Pál Anna Éva, educatoare, Cluj Napoca, Adrian Rădulescu, antrenor natație, Alina Ciuculescu Moțea, antrenor de scrimă, și Tőkés Árpád, antrenor în cadrul Lotului Național de Orientare în Alergare.

Alin ZAHARIE