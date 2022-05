Stele Michelin *** pentru Petry Bistro!?

Share



Distincția Michelin nu este încă prezentă în România și stelele nu sunt încă acordate, dar multe restaurante lucrează deja pentru a îndeplini criteriile și a obține acest rating foarte apreciat.

Scopul nostru nu este un secret. Și noi la Petry Bistro lucrăm pentru a obține asta!

Am fost în mai multe locuri din străinătate, unde am găsit restaurante autentice în orașe rurale mici, care au primit stele Michelin.

Există țări în care doar restaurantele cu specific fine-dining primesc stele, dar în multe țări din Europa de Vest, Michelin nu apreciază doar acest aspect, așa că și noi ne bazăm pe acest fapt, deoarece suntem un restaurant special. Avem o tradiție de nouă generații de afaceri de familie în cunoașterea cărnii, de care suntem cu adevărat mândri.

Lângă Petry Bistro se află un muzeu, care prezintă relicvele familiei de măcelari Petry, o măcelărie și un atelier vizual, așa că noi ne bazăm nu doar pe cunoștințele noastre gastronomice, ci și pe întreaga tradiție a familiei și, în multe locuri, Michelin apreciază acest aspect.

Gastronomia este foarte importantă pentru noi, deoarece ea stă la baza evaluării și la baza obținerii stelelor Michelin.

Lucrăm constant pentru a oferi oaspeților noștri o experiență culinară inedită, pe care nu o pot găsi în altă parte. Ne dorim să fim unici nu doar la nivel de oraș, ci și la nivel național.

După cum s-a menționat mai sus, lucrăm pentru a oferi o experiență gastronomică cu adevărat specială, nu doar schimbându-ne meniul de două ori pe an și folosind întotdeauna ingrediente proaspete de sezon, ci și organizând seri și cine speciale, în care chefii noștri iscusiți își pot da frâu liber imaginației și pot face un meniu gurmand bazat pe propriile idei, la care se asociază desigur și o selecție de vinuri pe măsură.

Acestea sunt de obicei seri exclusiviste, cu un număr limitat de persoane, un cerc mai restrâns și, de preferință, muzică live de ambianță, pentru a oferi o experiență cât mai interesantă oaspeților. Cu cât atingem mai multe simțuri ale unei persoane, cu atât creăm o atmosferă și experiență de neuitat.

Mai rămâne o întrebare și anume, dacă poate Petry Bistro să obțină stele Michelin?… credem cu tărie că răspunsul este da și ne străduim să fim primii care primesc această distincție remarcabilă atunci când Michelin va apărea în România.

Adresa: str. Scăricica, nr.1 Târgu-Mureș, România

Pentru rezervări: 0725 510 511

http://www.petrybistro.ro/