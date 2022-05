VIDEO: Noutăți savuroase la AGRARIA, de la Mirdatod

Share



Una din cele mai gustate, la propriu, companii mureșene la cea de a 26-a ediție a Târgului Internațional de Agricultură, Industrie Alimentară și Zootehnie Agraria a fost Mirdatod Prod SRL, prezentă cu un stand propriu din care nu a lipsit Telemeaua de Ibănești, prima brânza românească cu denumire de origine (D.O.P.) protejată de Uniunea Europeană, precum și cele mai noi sortimente de produse, Sana, Chefir și Iaurt.

„Am venit la Agraria 2022 cu trei sortimente noi de produse, acidofile pe care noi nu le produceam până acum, respectiv Sana, Chefir și Iaurt, pe lângă gama diversă de produse pe care le avem, cașcaval, brânza de burduf și binecunoscuta deja Telemea de Ibănești, produs recunoscut la nivel european cu Denumire de Origine Protejată (DOP), practic cel mai mare brand al nostru, care în curând va fi certificată și la nivel mondial, de asemenea cu Denumire de Origine Protejată (D.O.P.) pentru Regina Produselor Lactate Românești cum ne place să spunem”, a declarat ing. Nicu Bumb, inginer șef în cadrul SC Mirdatod Prod SRL.

Pași în dezvoltarea companiei

Cei care sunt deja familiarizați cu gustul produselor Mirdatod s-au bucurat la reîntâlnirea cu ”Gustul de Ibănești”, iar cei care au gustat pentru prima dată s-au declarat încântați, cum a fost și cazul unor studenți străini din America de Sud și Africa care cu greu se răbdau să plece de lângă standul Mirdatod.

„Mulți din cei care ne-au trecut pragul au spus că ne-au simțit lipsa în acești ultimi doi ani de când cu pandemia, fapt pentru care nu ne-am mai întâlnit să socializăm. Cei care vin la standul nostru, ne cunosc deja produsele, lucru care ne bucură. E mare lucru ca lumea să te cunoască, să te aprecieze”, a spus ing. Nicu Bumb.

De la ultima prezență la Agraria, cei de la Mirdatod au bifat câteva etape importante în ce privește dezvoltarea companiei, un punct de lucru nou la Reghin, precum și accederea pe piețe noi. „Ca și puncte bifate cu succes în ultima perioadă, este vorba de un punct nou de lucru. În urmă cu un an de zile am deschis la Reghin cea mai mare fabrică de prelucrare a laptelui cu capital autohton din România. De asemenea, am făcut pași importanți pentru a putea accede pe alte piețe internaționale. În acest sens, în toamna anului trecut am fost invitați de unul dintre fii Marelui Șeic al Dubaiului să participăm la un eveniment important la nivel mondial, World Fashion Festival Awards, unde am fost singurii participanți ca și producători din industria alimentară, la un eveniment dedicat modei, designerilor și producătorilor de parfumuri. A fost o reclamă foarte mare pentru noi ca și producători, faptul că cei mai bogați oameni de pe planetă să guste din produsele noastre”, a precizat ing. Nicu Bumb.

Certificare NATO

De la Orientul Mijlociu, facem un pas spre cazarma militară NATO, tot cu ajutorul produselor lactate de Ibănești. „În cursul anului trecut am obținut certificările NATO, iar de curând, am fost invitați de militarii veterani din teatrele de operațiuni în vederea încheierii unui parteneriat. Este un început, iar la următoarele licitații NATO urmează să participăm și noi. În funcție de ce cer ei, de ce putem noi oferi, vom încercă să lucrăm cu ei. Cea mai mare certificare după cea europeană la Telemeaua de Ibănești, în curând și certificarea mondială, sunt certificările NATO, implicit participările la licitațiile organizate de Armată. Din punctul meu de vedere, lumea se împarte în două entități, Armată și Biserică, instituții care oferă cea mai mare credibilitate. Să putem să fim un actor important în ce privește valorificarea de produse la nivel NATO e ceva fantastic, ceva de la cer la pământ. Prin acest lucru putem să oferim și credibilitate fermierilor români, să vadă că avem o continuitate sută la sută în ceea ce facem”, a spus reprezentantul SC Mirdatod Prod.

Consolidarea brandului

Următoarele ținte de atins pentru Mirdatod au în vedere consolodarea brandului, respectiv ”Telemeaua de Ibănești”.

„Dorim să modernizăm procesul de fabricație la produsul ”Telemeaua de Ibănești”, mai exact să cumpărăm o linie nouă, să putem procesa o cantitate cât mai mare de telemea. Cu această linie nouă care o vom implemneta în acest an, cel târziu începutul anului viitor, putem să triplăm cantitatea de procesare la Telemeaua de Ibănești”, a conchis ing. Nicu Bumb.

Alin ZAHARIE