VIDEO: Produse sănătoase, de la ”Dealurile Uilei”

Printre standurile prezente la Agraria s-a numărat și cel păstorit de ing. Emil Tămășan, brandul ”Dealurile Uilei” bifând o nouă prezență la târgul găzuit de localitatea Jucu, județul Cluj

„Dat fiind faptul că Agraria nu s-a ținut în ultimii doi ani de zile, suntem la cea de a cincea participare aici la Jucu. De regulă, venim aici cu Asociația ”Produs de Cluj” cu sortimentele de produse obținute în gospodăria proprie de la Uila, comuna Batoș. Standul noastru poate fi comparat pe bună dreptate cu o adevărată farmacie, dat fiind faptul că tot ce facem sunt obținute din produse naturale, implicit sănătoase. Prelucrăm fructele și legumele obținute în ferma proprie sau achiziționate de la diverși producători din zona noastră, și bineînțeles fructe și părți ale plantei recoltate din flora spontană. De remarcat este faptul că prelucrăm numai fructe și legume românești, și ce este extrem de important, le producem sută la sută manual. Ne mândrim cu produsele noastre, în special cu, calitatea acestora, și dăm garanție clienților noștri că avem un produs manufacturat sută la sută manual obținut din materie naturală 100%”, ne-a declarat ing. Emil Tămășan.

”Dealurile Uilei” s-au tot încărcat de produse în ultimii ani, reușind în prezent să satisfacă o cerere cât mai mare prin diversitatea sortimentelor produse pe Valea Luțului. „La început am procesat doar cireșe, respectiv compot, dulceață și sirop. Apoi am trecut la următorul fruct din fermă, vișinele, am continuat apoi cu merele. Primul produs de referință a fost mărul pentru plăcintă pentru patiseriile din zonă. Am continuat cu fructele care se coc în ultima perioadă a anului, prunele, cu tradiționala și arhicunoscuta silvoiță”, a spus ing. Emil Tămășan.

Natural, sănătos și românesc

Caracterul natural al produselor aflate la standul ”Dealurile Uilei” face ca sănătatea să fie cea care să primeze. Dacă mai punem la socoteală faptul că produsele sunt și de calitate, sunt toate motivele să alegem din oferta ”Dealurile Uilei” cu încredere.

„Pe bună dreptate, cineva spunea că nota de plată se achită mai târziu. În supermarketurile de la noi se găsesc produse relativ mai ieftine, dar cum am spus, nota de plată se va achita mai târziu, atunci când mergem la doctor. Dacă nu hrănim sănătos corpul, și accentuez aici faptul că trebuie să-l hrănim, nu doar să mâncăm, o putem face doar cu un produs natural și sănătos. De asemenea, important e să consumăm local. Eu de regulă nu cumpăr legume și fructe din import în perioada noastră de extrasezon. Nu mănânc roșii, castraveți decât atunci când apare producția autohtonă. De aceea, îi încurajez pe toți să consume produse obținute de la producătorii noștri din zonă, să consume produse românești, atât în ce privește partea vegetală cât și cea animală deoarece avem legume și fructe proaspete dar mai ales sănătoase, la fel și în ce privește produsele din carne”, a subliniat ing. Emil Tămășan.

Alin ZAHARIE