Eppur și muove…

De la celebra afirmație a lui Galileo Galilei din anul 1633 în fața tribunalului condus de inchiziție” Și totuși se mișcă….”după ce și-a retractat toate afirmațiile legate de mișcarea planetelor iată că și în organizația mondiala a turismului (UNWTO) se mișcă ceva.

Ziceam într-un articol de luna trecută mai în glumă mai în serios că decizia UNWTO privind ținerea ședinței în care să se voteze dezafilierea Rusiei din organizația mondială a turismului ca urmare a invaziei din Ucraina se va realiza la Paștele cailor. Ei bine vreau să vă spun că Paștele cailor chiar există și este este o sărbătoare care cade în aceeași zi cu Înălțarea Domnului sau ziua de Ispas, adică exact la 40 de zile după Paști, ce anul acesta își are sorocul pe 2 iunie. Dar iată că organizația mondială a turismului întrunită în 27 aprilie 2022 la Madrid nu a mai așteptat și a votat de către cele 99 de țari prezente excluderea imediata a Rusiei din aceasta organizație ceea ce înseamnă pierderea drepturilor și a privilegilor acestora.

Mai exact, Rusia nu va putea primi servicii de la UNWTO, inclusiv asistență tehnică, nu va putea participa la vreo reuniune sau eveniment al organizației, nu va putea să prezinte candidați pentru a servi în organele statutare sau să votează la alegerile pentru organele UNWTO. Și asta după ce în prealabil o alta știre UNWTO din 22 aprilie 2022 m-a făcut să surâd întrucât se anunța că numărul semnatarilor Declarației de la Glasgow privind acțiunea climatică în turism cu reducerea la zero a emisiilor de CO2 până în anul 2050 a depășit pragul de 500, odată cu semnătura celor de la Condé Nast, Expedia Group și mai ales Booking Holdings. Surâsul este cauzat de amintirea poantei cu Bulă care a fost întrebat de un reporter din Franța daca ar avea o vila ar fi dispus s-o doneze pentru lupta contra ruisilor și acesta a fost de acord așa cum a fost de acord și cu donarea presupusei limuzine Mercedez. Dar Bulă nu a fost de acord să doneze și 4 presupuse găini spre stupoarea reporterului argumentând ”vila și Mercedez nu am, dar 4 găini am.”

Dar să lasam glumele și să privim faptele în care la 30 aprilie 2022 Asociația Hotel & Resort din Ucraina a făcut public faptul că deși la 15 martie 2022 au fost anunțate stoparea invstitiilor și închiderea birourilor coroporative din Rusia al marilor lanțuri de hoteluri Marriott, International Hotels Group și Hilton, hotelurile sub sigla acestora continua să funcționeze. Mai mult americanii de la Marriott au alocat 1 milion de dolari pentru a sprijini angajații afectați de război, Hyatt oferă locuri de cazare pentru refugiații din întreaga Europă iar IHG a donat nopți de cazare în cameră și a contribuit, de asemenea, cu bani pentru Crucea Roșie. Hilton, în parteneriat cu American Express nu s-au lasat nici ei mai prejos, și au “donat” 1 milion de nopți în camere pentru refugiați și pentru cei care sprijină eforturile umanitare, pe când francezii de la Accor sub umbrela neutralității continua operarea pe piață din Rusia. În schimb, turismul din Turcia a luat masuri practice imediate știind că boicoturile călătoriilor ca mijloc de protest nu sunt neapărat eficiente nici în turism nici în alt domeniu mai relevant așa că au relaxat cerințele medicale renunțând la certificatele COVID19 și au dezvoltat o companie aeriana care să eludeze embargoul asupra operatorilor aerieni ruși și să facă zboruri în Rusia că să aducă aproximativ 6.000 de turiști pe zi.

Și asta știind că piața turiștilor ruși și a celor ucrainieni la nivel global reprezintă aproximativ 3% din turism, ceea ce pentru Turcia este mai mult de 42%. Fapt ce face că anul acesta turiștii ruși să să întâlnească pe plajele turcești cu refugiații ucrainieni în care sigur nu își vor scoate ochii. Așa că aviz amatorilor ce doresc să-și petreacă concediul în Turcia și mai ales reținerea ca temă de gândire pentru mai marii turismului din România care au pierdut din nou startul.

Ștefan Petru RUNCAN