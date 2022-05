VIDEO: Luncanul Toma Pasidea, prezent la Agraria

Share



Fermieri de pe întregul cuprinsul Transilvaniei și-au dat întâlnire la cea de 26-a ediție a Târgului Internațional de Agricultură, Industrie Alimentară și Zootehnie Agraria, desfășurat în perioada 5-8 mai, la Jucu, Cluj. Printre aceștia s-a numărat și Toma Pasidea, din comuna Lunca, prezent alături de fiul său, la cel mai mare târg dedicat sectorului agricol din Transilvania. La venerabila vârstă de 84 de ani, Toma Pasidea a ținut morțiș să asiste la demonstrația de tractoare din cadrul Agraria prezentată de către conf. dr. Ovidiu Ranta din cadrul USAMV Cluj.

„Am venit să inspectez expoziția de tractoare de aici de la Agraria. Tot ce pot spune că a fost foarte fain, păcat că sunt prea scumpe. Înghițim în gol când vedem ce prețuri au aceste tractoare. Pe vremea noastră aram cu caii, nu ca acum, cu caii putere. Am și eu acasă cinci tractoare, numai că toate sunt vechi, nu se compară cu ce am văzut aici la Jucu. Baiul e că nici motorină nu mai am pentru amărâtele mele de tractoare, la cât de tare s-au scumpit și carburanții”, ne-a declarat Toma Pasidea.

L-am întrebat pe venerabilul fermier din Lunca când a apărut la domnia sa în sat primul tractor, răspunsul s-a lăsat în cele din urmă așteptat, mai puțin cel legat de prima Dacie din Lunca. „Primul tractor nu știu când a apărut la noi în sat, în schimb știu cine a avut prima Dacie în Lunca. Mă pot mândri cu faptul că eu am avut prima astfel de mașină la noi în sat”, a spus zâmbind Toma Pasidea. Privind la prezent, la tehnologia care stă la baza agriculturii de azi, Toma Pasidea apus că e extrem de bună, doar că lipsește ceva. „Lipsesc din păcate banii ca să poți face ceva în agricultură. Unde sunt aceștia? La dușmani, unde să fie altundeva”, a concluzionat cu tristețe Toma Pasidea.

Alin ZAHARIE