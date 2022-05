VIDEO: RotaKids Club Târgu Mureș Maris, la început de drum

Share



În premieră pentru județul Mureș, sâmbătă, 14 mai, la Târgu Mureș a fost chartat primul Club Rotary alcătuit doar din copii. Noul club rotarian se numește RotaKids Club Târgu Mureș Maris și a fost ”nășit” de mai vechiul club RotaKids Alba Iulia, cu prilejul unei ceremonii care a avut loc în Cupola de sticlă din incinta Cetății Medievale.

În debutul ceremoniei de chartare, proaspeții rotarieni au primit felicitări și urări de succes de la Violeta Oltean – Area Guvernator pentru Zona 12 – Rotary District 2241 România și Republica Moldova și de Marinela Gabor – președinte al Clubului Rotary Maris Târgu Mureș.

”Felicitări și mult succes”, a fost mesajul transmis de Violeta Oltean.

”Vreau să vă salut, pentru că voi sunteți viitorul Rotary și să vă doresc mult succes în drumul vostru pentru a deveni buni rotarieni”, a afirmat apoi Marinela Gabor.

Ceremonia de chartare a noului club a continuat cu mesajul transmis de Ilie Sbuciumelea – reprezentant al Rotary Club Alba Iulia, cel care a ”nășit” Clubul Rotary Maris Târgu Mureș.

”Veți crește și vei ajunge în Interact, sunteți viitorul țării, sunteți viitorul Rotary”, a spus Ilie Sbuciumelea.

Responsabilitate, respect, prietenie și omenie

În anul rotarian 2022-2023, RotaKids Club Târgu Mureș Maris va fi prezidat de către Nathaly Diana Costache, o tânără în vârstă de 12 ani, elevă în clasa a V-a la Școala Gimnazială ”Dacia” din Târgu Mureș

”Poziția pe care o ocup îmi aduce o mare responsabilitate și în același timp este o provocare pe care abia aștept să o încep. După ce mi-am cunoscut echipa și colegii am realizat că empatia și iubirea față de toți sunt calități care ne reprezintă, ne vor ajuta să avem un an rotarian pe cinste. În numele întregii echipe RotaKids Club Maris Târgu Mureș adresez sincere mulțumiri Clubului RotaKids Alba Iulia care a sosit în ”Orașul Trandafirilor” pentru a ne fi alături la acest frumos și emoționant început de drum, Clubului Rotary Maris și mentorilor noștri pentru minunata inițiativă și pentru că ne sunt alături și ne acordă sprijinul necesar atingerii țelurilor pe care ni le propunem. Sunt convinsă că în acest an prin acțiunile pe care le vom întreprinde vom învăța multe despre responsabilitate, respect, prietenie și nu în ultimul rând despre omenie”, a împărtășit audienței, cu emoție, Nathaly Diana Costache.

Momente încărcate cu emoție

Un alt moment cu mare încărcătură emoțională a fost depunerea jurământului de către cei 15 membri ai RotaKids Club Târgu Mureș Maris:

”La RotaKids, promit să fiu corect cu toată lumea, să servesc comunitatea și să arăt respect celorlalți pentru a schimba școala noastră, comunitatea noastră, lumea noastră!”.

Predarea Colanului către Nathaly Diana Costache a fost făcută în calitate de ”naș” de către David Baciu, președintele RotaKids Club Alba Iulia.

”Experiența RotaKids este una care vă va face pe toți să vă simțiți ca o familie, vă va face să vă dezvoltați personal și vă va ajuta să înțelegeți și să ajutați oameni în nevoie”, a transmis David Baciu.

Comitetul Director RotaKids Club Târgu Mureș Maris pentru anul rotarian 2022/2023:

Nathaly Diana Costache – președinte;

Rebeca Maior – vicepreședinte;

Carolina Buzgău – secretar;

Cristina Oprea – trezorier;

Antonia Tancău – ofițer PR;

Comitetul pentru furnizare servicii comunitare: Matei Tudor Barbu, Horea Șerban, Oana Tătar;

Comitetul de relații publice: Iris Deliu, Daria Taievorbă, Klara Birthler;

Comitetul pentru distracție și recreere: Alexandra Erdős, Anastasia Crișan, David Maier, Elias Zereș.

