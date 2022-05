Detalii despre viitorul Muzeu al Satului de la Pănet

Share



Conducerea Primăriei comunei Pănet a atribuit, în data de 11 mai 2022, societății Timbermatrix SRL Miercurea Ciuc, un contract în valoare de 480.918 de lei, fără TVA, pentru execuția lucrărilor de amenajare a unui muzeu al satului în localitatea Pănet în cadrul proiectului ”Conservarea și promovarea patrimoniului loal prin amenajarea unui muzeu al satului în satul Pănet, județul Mureș”, informează www.licitatiapublica.ro.

Lucrările care se vor efectua au ca scop reabilitarea a două construcții existente și transformarea acestora într-un muzeu al satului, precum si construirea unui corp nou în locul unui corp existent, care va fi demolat.

”Această idee a devenit realitate atunci când am achiziționat o casă veche, construită în 1927, o casă țărănească care era în starea în care era când a fost construită. Ideea a fost să încercăm să salvăm din istoria noastră să zicem recentă, precum și și avem un loc unde să arătăm valorile noastre, tradiționale, rurale și valorile culturale. Am achiziționat această casă după care am apelat la o finanțare prin Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală LEADER. Din păcate, între timp prețurile au crescut în așa fel încât trebuia să alocăm o sumă aproape dublă față de cea inițială, cam 50% din bugetul local și restul din acest fond. Va fi vorba despre renovarea acestei curți, deoarece nu este vorba doar despre o casă, ci și despre anexe. De fapt, ideea este să devină o locație pentru expoziții, casa va fi amenajată ca muzeu, grajdul se poate folosi pentru expoziții și spectacole de dans popular sau orice alte evenimente social-culturale”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Bodó Előd Barna, primarul comunei Pănet.

După transformarea casei în muzeu, aceasta va rămâne în patrimoniul Primăriei comunei Pănet, iar durata contractului este de șase luni.

”Dacă totul va fi parcurs conform graficului de execuție și în ceea ce privește finanțarea, atunci la începutul anului viitor, undeva în primăvară, vom finaliza acest proiect. Sper ca prețul materialelor de construcții să nu crească atât de mult încât să fim nevoiți să anulăm acest contract”, a mai menționat primarul comunei Pănet.

