Dorina Matiș despre cartea Îngerul meu Gabriel

Una dintre cele mai îndrăgite jurnaliste, Dorina Matiș, își va lansa prima carte. Evenimentul va avea loc vineri, 20 mai, de la ora 18.00, la Casa Căsătoriilor din Cetatea Medievală din Târgu Mureș. Carismatică, mereu pozitivă, autoarea e capabilă să facă o impresie puternică și are o mare influență asupra celorlalți. În rândurile de mai jos ne destăinuie despre Îngerul meu, Gabriel prima ei carte, la care a început să scrie în luna noiembrie 2020.

Pentru început, te rog să ne spui cât mai multe despre această carte.

Cartea „Îngerul meu, Gabriel” este un ghid de vindecare a suferinţelor determinate de despărţiri şi are la bază experienţa mea de hipnoterapeut, începând cu anul 2017, când am obţinut certificarea în Hipnoză şi Hipnoterapie din partea Asociaţiei Europene pentru Hipnoterapie Medicală şi Terapia Subconştientului. Pe lângă cariera mea jurnalistică – la care nu am renunţat nicio clipă din anul 1993 şi pot să spun că m-am menţinut la un nivel performant în domeniu – am decis să îmi dezvolt şi latura spirituală, simţind că parcă lipseşte ceva din viaţa mea. În carte descriu mai pe larg care a fost motivul şi cum am ajuns să îmi dezvolt şi aspectul spiritual. Pe măsură ce înaintam, simţeam că am nevoie de mai multe răspunsuri, drept urmare am studiat mult în aceşti ani, în paralel cu practica, şi am urmat o serie de cursuri. Pe lângă Hipnoterapie, care m-a ajutat enorm să îmi dezvolt nişte abilităţi naturale extraordinare şi să îmi explic unele trăiri, am urmat toate etapele necesare şi am devenit Maestru Reiki Usui, sunt Maestru în Vindecarea cu Îngeri şi practicant Karuna Reiki gradul I şi II, deocamdată.

Care a fost cea mai rodnică perioadă în care ai scris?

Cei doi ani de pandemie au însemnat pentru mine cea mai prolifică perioadă, fiindcă am putut crea. Întrucât activităţile organizate au fost mai puţine, iar presiunea timpului nu a fost atât de mare ca înainte, am putut să fiu mai creativă, astfel m-am documentat şi am publicat foarte multe materiale de autor pentru Agerpres, însă am avut posibilitatea să scriu şi această carte.

Cui îi aparține Cuvântul înainte?

Cuvântul înainte al acestei cărţi îi aparţine renumitului profesor doctor Dumitru Constantin-Dulcan, pe care nu l-am cunoscut încă personal, dar care spune: „În concluzie, Maria-Dorina Matiş a scris nu doar un ghid psihologic de alinare a suferinţei creată de o despărţire dintr-o relaţie afectivă de iubire, ci şi un adevărat roman psihologic cu adânci implicaţii în existenţa vieţii umane. Este o carte de performanţă, scrisă cu talent, cu un spirit permanent atent la nuanţe, la informarea lectorilor

săi – de real ajutor îndeosebi celor tineri, dar nu numai, având şi o certă valoare de manual de psihologie. Este o carte plină de exemple din care se pot reţine reale lecţii de înţelepciune”.

Cum e structurată ?

Cartea are 291 de pagini, format A5, are şase capitole, fiecare capitol este delimitat de câte o pictură realizată de artistul Rareş Kerekes din Sighişoara. Pictura de pe copertă este, de asemenea, opera lui Rareş Kerekes, se numeşte „Îngerul îndrăgostit” şi a fost realizată în anul 2021, chiar înainte să îi spun că lucrez la o carte. A apărut la Editura Maris din Târgu Mureş, iar tiparul este executat la tipografia CLASS PRESS, condusă de un fost coleg din presă, Claudiu Sabău, căruia îi aparţine grafica şi tehnoredactarea.

Te-ai inspirat dintr-o experiență personală?

Poate îi voi dezamăgi pe unii, dar nu este vorba despre o experienţă personală, însă nu pot să neg că, lucrând cu aceşti clienţi, pe undeva m-am regăsit şi eu, la fel cu se vor identifica şi cei care vor citi cartea cu anumite trăiri ale personajelor. În „Îngerul meu, Gabriel” prezint mai multe ipostaze sub formă de poveşti de viaţă, pe care, probabil, unii dintre noi le-au experimentat parţial sau total. Dar prezint şi modul în care un om poate să depăşească acea suferinţă cauzată de o ruptură, care pare greu de suportat şi imposibil de trecut.

Dar personajele sunt reale?

Poate părea o curiozitate ca un jurnalist să intre în contact cu cele mai intime trăiri ale oamenilor, însă cei care sunt cu adevărat pregătiţi să mă întâlnească, nu îşi mai pun deloc problema discreţiei mele. Totul ţine de încredere şi, mai ales, de credinţă. În timpul terapiilor am descoperit că una dintre cele mai mari cauze generatoare de suferinţă şi de energie negativă o reprezintă relaţiile eşuate şi faptul că mulţi nu reuşesc să gestioneze singuri această delicată problemă. Iar de aici decurg numeroase consecinţe, de la resentimente şi ură, la boli şi chiar tentative de suicid. În carte ofer mai multe exemple relevante, toate reale (chiar dacă folosesc pseudonime), în care descriu trăirile şi cauzele care au dus la diferite forme de suferinţă, la drame, consecinţa în majoritatea cazurilor fiind o stare profundă de anxietate şi chiar de depresie. În timp ce am lucrat cu aceşti oameni, am învăţat foarte multe lucruri despre mine şi despre viaţă, fiindcă şi terapeutul învaţă.

Ce te-a determinat să scrii o carte?

Întrebându-mă cum pot să îi ajut pe oameni să descopere că în realitate „drama e mai mare decât problema în sine”, m-am trezit într-o dimineaţă cu soluţia: să scriu o carte de vindecare a suferinţelor determinate de despărţiri şi să le ofer oamenilor câteva exemple ale celor care au reuşit să-şi recapete puterea. În cartea „Îngerul meu, Gabriel” am selectat o parte dintre poveştile de viaţă relevante, asupra cărora mi-am pus amprenta literară însă fără a le distorsiona, acele poveşti de succes în care personajele respective, ghidate şi de mine, dar care şi-au dorit cu adevărat să depăşească acele stări, au găsit puterea şi tăria de a se ridica, ajungând astfel de la durere la putere.

Cum de ai ales acest subiect?

Pot să spun că am avut o viziune, în anul 2017, referitoare la subiect, pe care am ignorat-o (o descriu la finalul cărţii!), dar am început să scriu abia în luna noiembrie 2020, iar atunci când îmi lipsea câte un element şi simţeam că fără acesta sunt blocată, cineva mă suna şi îmi solicita ajutorul. În timpul terapiei, persoana respectivă îmi furniza exact ceea ce aveam nevoie! A fost un efort din partea mea, din noiembrie 2020 până în ianuarie 2022, dar uneori spun că această minunată carte, „Îngerul meu, Gabriel”, s-a scris aproape singură. Cartea abordează acele eşecuri din viaţa sentimentală a unor persoane, care au fost numite „iubiri imposibile”, acele iubiri pe care le-au considerat neîmplinite, care au lăsat brazde adânci şi dureroase în inimile lor. Am fost întrebată dacă în carte prezint o experienţă personală, dacă îmi descriu trăirile şi sentimentele sau dacă aş fi ascunsă în spatele vreunui personaj.

Prietenii te-au sfătuit să scrii ?

În urmă cu câţiva ani, un coleg din presă mă întreba de ce nu public reportajele realizate de-a lungul carierei mele de jurnalist, aşa cum fac mulţi colegi, şi de ce nu încep să scriu cărţi de analiză politică, fiindcă am o oarecare experienţă şi în acest domeniu. Îmi arăta că el deja are mai multe cărţi publicate. L-am întrebat câte pagini are ultima sa carte şi mi-a precizat că are în jur de 150. Mai în glumă, mai în serios, i-am răspuns că eu, în fiecare an, scriu cel puţin 2000 de pagini, fiind corespondent Agerpres, şi că nu cred că aş dori să debutez cu ceva cu care deja am debutat.

Aşa că „Îngerul meu, Gabriel – ghid de vindecare a suferinţelor determinate de despărţiri” este prima mea carte.