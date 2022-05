FILE PHOTO: The seal of the United States Department of Justice is seen on the building exterior of the United States Attorney's Office of the Southern District of New York in Manhattan, New York City, U.S., August 17, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Inculpați pentru spionaj Share

Un cetăţean american şi patru agenţi de informaţii chinezi au fost inculpaţi pentru spionarea unor disidenţi, militanţi pentru drepturile omului şi pro-democraţie chinezi rezidenţi în SUA, a anunţat miercuri Departamentul pentru Justiţie. Potrivit actului de acuzare, Wang Shujun, din Queens, New York, a profitat de statutul său în cadrul diasporei chineze şi al comunităţilor de disidenţi chinezi pentru a colecta informaţii despre militanţi, în favoarea Ministerului securităţii de stat de la Beijing. Wang, în vârstă de 73 de ani, a fost arestat pe 16 martie, iar cei patru agenţi, prezentaţi ca Feng He, Jie Ji, Ming Li şi Keqing Lu, sunt încă în libertate, a menţionat ministerul american al Justiţiei. Reuters nu i-a putut contacta pentru moment pe reprezentanţii lui Wang, iar Ambasada Chinei de la Washington nu a răspuns imediat la solicitarea sa de comentarii. „Actul de acuzare de astăzi expune şi întrerupe o operaţiune a RPC ce ameninţă securitatea şi libertatea unor cetăţeni chinezi rezidenţi în SUA”, a subliniat într-un comunicat procurorul districtual newyorkez Breon Peace. Conform actului de acuzare, Wang a oferit informaţii ministerului chinez cel puţin din 2011, iar agenţii chinezi l-au ajutat să vizeze militanţi pentru democraţie în Hong Kong, pentru independenţa Taiwanului şi pentru drepturile uigurilor şi tibetanilor. Reuters ( www.agerpres.ro ) Foto: www.agerpres.ro Citeste si: Armata rusă se retrage din Harkov Share