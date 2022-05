PREMIERĂ. Proiect inițiat de primarul Soós respins de consilierii UDMR

Share



Aleșii locali ai municipiului Târgu Mureș au respins vineri, 20 mai, într-o ședință extraordinară de lucru, un proiect de hotărâre care viza darea în administrarea Serviciului Public Administrația Domeniului Public a unor mijloace fixe situate în zona Platoul Cornești.

Proiectul a fost inițiat de către Soós Zoltán, primarul municipiului Târgu Mureș, cu scopul de a permite comercianților de la Platoul Cornești, care și-au întrerupt activitatea în data de 4 mai 2022, să își reia afacerile până la organizarea unei licitații publice pentru atribuirea respectivelor spații comerciale.

”În condițiile în care Serviciul Public Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești a căpătat recent această formă și ar putea întâmpina dificultăți în gestionarea zonei Platoului Cornești în această fază incipientă a existenței sale, propunem darea în administrare a acestei zone către Serviciul Public Administrația Domeniului Public, instituție publică care are experiență în întreținerea și mentenanța pasajelor rutiere și pietonale, precum și în administrarea și exploatarea parcărilor și a comerțului stradal”, se precizează în expunerea de motive aferentă proiectului de hotărâre.

Blocajul de la Platou, cauzat de un Regulament greșit întocmit

Proiectul nu a fost agreat de către consilierii locali UDMR, care au votat împotrivă, iar motivul votului negativ a fost explicat de consilierul local Kelemen Atilla-Márton.

Totodată, Kelemen Atilla-Márton a recunoscut că blocajul de la Platoul Cornești a fost cauzat de o greșeală a angajaților Primăriei Târgu Mureș care au elaborat în mod eronat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Grădinii Zoologice.

”Nu ne opunem la ideea de comercializare a produselor pentru beneficiul cetățenilor să meargă mai departe la Platoul Cornești, ci vrem ca aceste lucruri să se facă într-un cadru legal, într-un cadru civilizat, într-un cadru care asigură calitate și siguranță pentru cetățenii orașului. După cum știți foarte bine, tot Platoul Cornești a fost dat către Administrația Grădinii Zoologice în ianuarie (2022 – n.r.). Le-am votat atunci ROF (Regulament de Organizare și Funcționare – n.r.), etc., etc. Ei deja în februarie au inițiat procedura de licitație pentru comercianți, pentru că asta este singura metodă în care putem să punem în legalitate situația care există acolo, însă din păcate ROF-ul nu a fost conceput bine de Primărie trebuie să zic și astfel nu le era permis organizarea licitațiilor. Astfel, documentul a fost respins. Acum am promisiunea din partea Direcției Zoo că luni o să depună proiectul de ROF și în regim de urgență o să putem să îl votăm în ședința următoare și sper ca eventual – și asta va trebui să discutăm și din punct de vedere legal – tot în regim de urgență putem să aprobăm și procedura de licitație care permite pe urmă, în cadrul licitației deja pornite, emiterea unor autorizații temporare până la terminarea licitației”, a explicat Kelemen Atilla-Márton.

