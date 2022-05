Constantin Dulcan: Dorina Matiș a scris nu doar un ghid psihologic de alinare a suferinței, ci și un adevărat roman psihologic

Share



Maria-Dorina Matiş, hipnoterapeut, corespondent special pentru judeţul Mureş al AGERPRES, şi-a lansat, vineri, la Târgu Mureş, în prezenţa a numeroşi participanţi, prima sa carte, „Îngerul meu, Gabriel. Ghid de vindecare a suferinţelor determinate de despărţiri”.



„Maria-Dorina Matiş este hipnoterapeut şi vine cu o carte axată pe o singură idee – de o excepţională importanţă – „Ghid de vindecare a suferinţelor determinate de despărţiri”. (…) Maria-Dorina Matiş a scris nu doar un ghid psihologic de alinare a suferinţei creată de o despărţire dintr-o relaţie afectivă de iubire, ci şi un adevărat roman psihologic cu adânci implicaţii în existenţa vieţii umane. Este o carte de performanţă, scrisă cu talent, cu un spirit permanent atent la nuanţe, la informarea lectorilor săi – de real ajutor îndeosebi celor tineri, dar nu numai, având şi o certă valoare de manual de psihologie”, scrie, în prefaţa cărţii, Dumitru Constantin Dulcan.

Autoarea spune că a decis să scrie cartea după o altă decizie, de a-şi dezvolta latura sa spirituală.



„Cartea „Îngerul meu, Gabriel” este un ghid de vindecare a suferinţelor determinate de despărţiri şi are la bază experienţa mea de hipnoterapeut, începând cu anul 2017, când am obţinut certificarea în Hipnoză şi Hipnoterapie din partea Asociaţiei Europene pentru Hipnoterapie Medicală şi Terapia Subconştientului. Pe lângă cariera mea jurnalistică – la care nu am renunţat nicio clipă din anul 1993 şi pot să spun că m-am menţinut la un nivel performant în domeniu – am decis să îmi dezvolt şi latura spirituală, simţind că parcă lipseşte ceva din viaţa mea. În carte descriu mai pe larg care a fost motivul şi cum am ajuns să îmi dezvolt şi aspectul spiritual. Pe măsură ce înaintam, simţeam că am nevoie de mai multe răspunsuri, drept urmare am studiat mult în aceşti ani, în paralel cu practica, şi am urmat o serie de cursuri. Pe lângă Hipnoterapie, care m-a ajutat enorm să îmi dezvolt nişte abilităţi naturale extraordinare şi să îmi explic unele trăiri, am urmat toate etapele necesare şi am devenit Maestru Reiki Usui, sunt Maestru în Vindecarea cu Îngeri şi practicant Karuna Reiki gradul I şi II. Cei doi ani de pandemie au însemnat pentru mine cea mai prolifică perioadă, fiindcă am putut crea”, spune Maria-Dorina Matiş.

Ea mai spune că a învăţat foarte multe de la oamenii cu care a intrat în contact şi că vrea să întoarcă darul oamenilor scriind o carte despre vindecarea după despărţiri.

„În carte ofer mai multe exemple relevante, toate reale (chiar dacă folosesc pseudonime), în care descriu trăirile şi cauzele care au dus la diferite forme de suferinţă, la drame, consecinţa în majoritatea cazurilor fiind o stare profundă de anxietate şi chiar de depresie. În timp ce am lucrat cu aceşti oameni, am învăţat foarte multe lucruri despre mine şi despre viaţă, fiindcă şi terapeutul învaţă. Întrebându-mă cum pot să îi ajut pe oameni să descopere că în realitate „drama e mai mare decât problema în sine”, m-am trezit într-o dimineaţă cu soluţia: să scriu o carte de vindecare a suferinţelor determinate de despărţiri şi să le ofer oamenilor câteva exemple ale celor care au reuşit să-şi recapete puterea”, a menţionat Maria-Dorina Matiş.

La lansarea cărţii au vorbit actorul şi regizorul Liviu Pancu şi directorul Bibliotecii Judeţene Mureş, Monica Avram, iar un elev, Sarmis Pancu, de la Liceul de Artă, a susţinut un miniconcert la vioară.

Maria-Dorina Matiş este licenţiată în filosofie la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, a urmat un master în Managementul relaţiilor internaţionale la acceaşi universitate, iar din 1993 este jurnalist. A obţinut certificarea în hipnoză şi hipnoterapie din partea Asociaţiei Europene pentru Hipnoterapie Medicală şi Terapia Subsonştientului, este maestru Reiki Usui, maestru în „Vindecarea cu Îngeri” şi practicant Karuna Reiki gradele I şi II.

