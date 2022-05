FOTO: „Ziua Porților Deschise” la „Aurel Perșu”. Specializări noi, inclusiv pentru fete

Share



Liceul Tehnologic „Aurel Perșu” din Târgu Mureș a fost deschis vineri, 20 mai, pentru elevii claselor a VIII-a, care au fost primiți în curtea liceului, unde a avut loc evenimentul „Ziua Porților Deschise”. Pe lângă activitatea principală de vizitare a școlii, Agenția Națională Antidrog a organizat pentru elevi și o „Activitate de prevenire a consumului de droguri”. Astfel aceștia puteau prin intermediul unor ochelari speciali să simtă pe pielea lor efectele vizuale ale consumului de diferite substanțe. Totodată, în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție Mureș a mai fost pus la dispoziție un simulator care imită un accident la o viteză de 10 kilometri la oră. Cu acest prilej, directorul liceului, Constantin Bogoșel, ne-a oferit câteva detalii despre eveniment.

Reporter: Puteți să detaliați puțin modul în care s-a desfășurat evenimentul și care a fost scopul acestuia?

Constantin Bogoșel: Astăzi avem o zi specială în cadrul școlii noastre, „Ziua Porților Deschise”. Acest eveniment l-am organizat cu scopul de a promova oferta educațională din școala noastră pentru anul viitor. Este un eveniment pe care l-am organizat împreună cu câțiva parteneri, printre care îi amintesc pe următorii: Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Automobil Clubul Român, Inspectoratul Județean de Poliție Mureș, Agenția Națională Antidrog și nu în ultimul rând SC Vladadel SRL.

Rep.: Ce ne puteți spune despre oferta educațională din acest an și despre noutățile care există?

C.B.: La acest eveniment am invitat elevi din clasa a VIII-a de la școliile gimnaziale din județ, pentru a ne cunoaște, pentru ca ei să vadă care este oferta noastră educațională și să poată opta pentru înscrierea la școala noastră. Pentru anul viitor avem clase de profesională – Mecanic auto, secția română și secția maghiară; clase de liceu – Tehnician în transporturi, secția română; două specializări, care se adresează chiar și fetelor, cum ar fi Tehnician în activități economice și Tehnician în administrație. Aceste profiluri le are și Colegiul Economic ”Transilvania”, din acest an se regăsesc și în cadrul școlii noastre.

Rep.: Ce informații ne puteți oferi despre baza materială a școlii și despre corpul profesoral?

C.B.: Școala noastră are o bază materială propice desfășurării învățământului profesional auto, avem ateliere, avem două autoturisme noi Dacia Logan, care se folosesc pentru conducerea auto, avem o sală de sport, laboratoare de fizică, chimie. Plusăm foarte mult cu internatul și cantina, pentru că noi avem și ocazia să cazăm elevii, cei care vin din județ. Despre corpul profesoral pot spune că este format din 38 de cadre didactice, profesori și ingineri pe diferite specialități, care-i învață pe copii atât cultură generală, cât și discipline din domeniul tehnologic, respectiv mecanică auto.

Rep.: Doriți să le transmiteți ceva viitorilor absolvenți ai claselor a VIII-a?

C.B.: Îi așteptăm să opteze pentru școala noastră, să vadă cum e la noi, unde au ocazia să învețe disciplinele tehnice, meseria de mecanic auto, iar mai nou și tehnician în activități economice și tehnician în administrație.

A consemnat Ioana MĂRGINEAN