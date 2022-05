Ediția a III-a a Festivalului Folk Forum vine cu surprize plăcute

Share



Conducerea Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul împreună cu partenerii organizatori, au desfășurat în conferință de presă în interiorul Cetății Medievale în ziua de joi, 19 mai în care s-au oferit informații despre ediția a treia a Festivalului Folk Forum. În perioada 27 -29 mai 2022 se va desfășura în Cetatea Târgu Mureș a treia ediție a Festivalului Folk Forum unde muzica și dansul popular au rolul principal. Cetatea Medievală din Târgu Mureș va deveni iarăși locul de întâlnire pentru iubitorii folclorului. Deschiderea oficială va avea loc sâmbătă, 28 mai 2022 ora 11:00.

„Urmează să susținem a treia ediție a Festivalului Folk Forum în Cetatea din Târgu Mureș. Am inițiat acum patru ani, într-un an nu am putut să susținem festivalul din cauza pandemiei. Acum patru ani am visat împreună cu Casa Tradițiilor la acest festival. Au fost două ediții foarte reușite, acesta este feedback-ul și de la participanți și de la spectatorii care au venit. De atunci acest festival are o importanță destul de mare în Târgu Mureș dar și în județul Mureș. S-au alăturat și alte organizații alături de noi, suntem mai uniți, mai bine construiți și sper că săptămâna viitoare începem un festival bun și închidem un festival bine reușit. Obiectivul acestui festival este de a promova cultura tradițională a județului Mureș. Este un festival interetnic. O să avem în cadrul festivalului invitați din diferite zone ale județului de pe Valea Gurghiului, Valea Mureșului, Valea Târnavei și din partea câmpiei. Am invitat meșteșugari din partea românilor, sașilor, o să avem corturi care reprezintă bogăția tradițiilor cu privire la etnia rromă, plus și corturi maghiară. Aceste ateliere cuprind frumusețea meșteșugară pe care o cuprinde acest județ”, a declarat Barabási Attila Csaba, directorul Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul”.

30 de ansambluri în pași de dans

Pe tot parcursul acestor zile, așa cum Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” împreună cu Casa Tradițiilor din Transilvania ne-au obișnuit deja, vor evolua pe scenă 30 de ansambluri de amatori, ansambluri folclorice tradiționale, ansambluri de tineret și vor exista ateliere unde meșteșugarii vor interacționa cu publicul pentru a dezvălui cât mai multe din arta confecționării obiectelor populare tradiționale. De asemenea vor exista ateliere de dans popular, expoziții de etnografie și multe alte activități ce vor fi anunțate în programul de desfășurare al festivalului.

Bastionul Blănarilor va găzdui vineri, 27 mai de la 19:30 deschiderea oficială a expoziției de fotografii și filmulețe despre casele de dans popular maghiar ce împlinesc 45 de ani de activitate, urmată de o seară de dans (Táncház) de la ora 20:00 până spre dimineață.

Dintre acestea amintim spectacolele ansamblurilor de amatori din: Lunca Bradului, Grebenișul de Câmpie, Chețani, Luduș, Bereni, Sântioana de Mureș, Târnăveni și Târgu Mureș. Invitați din străinătate sunt membrii Ansamblului Pendelyes din Sopron, Ungaria care va desfășura un spectacol de gală comun cu echipa gazdă a Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul”.

De asemenea, pentru copii se vor desfășura spectacole de teatru de păpuși susținute de trupa Teatrului Ariel. Totodată, vor fi susținute Simpozionul cu tema „Educația în arta dansului în România și Simpozionul despre „Mișcarea GYöngyösbokréta”.

„Ideea de a face un festival aici în Târgu Mureș a fost să arătăm comoara comună în ceea ce privește folclorul tradițional din județul Mureș a diferitelor etnii, români, unguri, sași, țigani. În acest sens am avut un partener de încredere în Ansamblul Mureșul. Țelul nostru este de a arăta pentru public culorile diferite ale etniilor în ce privește dansul și muzica populară. Casa Tradițiilor din Transilvania este interesată și în folclorul tuturor etniilor din Transilvania, nu numai celui unguresc. Acest festival este prielnic pentru a arăta acest tezaur”. a declarat președintele Fundației Casa Tradițiilor din Transilvania.

Târg de produse tradiționale

Anul acesta, în cadrul Festivalului Folk Forum își vor expune produsele 20 de participanți la Târgul Tradițional organizat de Asociația Asociaţia Parapács. Vor fi amplasate 5 corturi cu meșteșugari din toate categoriile: costume populare, marochinărie, țesături din lână, coșuri din nuiele și instrumente muzicale.

„Este un pas important pentru Asociaţia Parapács și pentru viitorul mureșean că putem fi parteneri în festivalul care va avea loc săptămâna viitoare. este un eveniment care păstrează valorile județului Mureș și a Târgu Mureșului. Și noi prin organizarea mai multor târguri deja avem mai multă experiență. Târgul de Crăciun care a ieșit chiar foarte bine, Târgul de Primăvară și târgurile obișnuite din cadrul culturii mureșene. Acestea au acest scop, să arătăm valorile noastre, să arătăm idei despre cum se pot face lucruri mai diferite. Și târgul este organizat mai diferit, și ambientul este super. O să fie printre expozanți și tarabele cu mâncăruri, așadar nu o să lipsească kurtos kalacs, palaneț și alte specialități din brânză sau miere. O să fie și meșteșugari care fac obiecte de tradiție și de valoare. Practic tot ce se va găsi în cadrul târgului sunt valori, de aceea merită să vină, să vadă, să guste și să ia cu ei acasă nu numai amintiri dar și valorile județului Mureș”, Jakab István, reprezentantul asociației.

Mălina MORARU