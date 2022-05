Rămâne de stabilit podiumul în Liga IV Elite

Share



Înaintea ultimei etape din turneul play-off și a ultimelor două din play-out în Liga IV Elite la fotbal mai rămân de stabilit locurile pe podium. În play-off s-a decis deja campioana și reprezentanta județului Mureș la barajul de promovare în Liga a III-a, mai rămân de stabilit ocupantele locurilor 2 și 3. Câștigătoarea ACS/MS 1898 Târgu Mureș s-a impus la scor, 6-1 la Kinder Sângeorgiu de Mureș și se poate pregăti pentru barajul cu CS Gheorgheni, câștigătoare detașată în județul Harghita înaintea ultimelor două etape. Dubla pentru promovare va avea loc în 18 și 25 iunie, primul joc la Târgu Mureș. Până la cele două confruntări mureșenii mai au de susținut jocul din ultima etapă, pe teren propriu cu CS Iernut. Acesta a fost devansat pentru joi, 26 mai, ora 11.00. Iernuțenii, retrogradați din Liga a III-a în urmă cu trei ani, și-au cam anulat șansele de a ocupa un loc pe podium după 4-4 pe teren propriu cu Mureșul Luduș și mai poate spera doar în relaxarea campioanei. Formația ludușeană are șansa de a încheia pe podium dacă învinge în runda finală ASA, dar pentru locul secund prima șansă o are Academica Transilvania Târgu Mureș, care va evolua la Chirileu. Singura fără puncte a rămas Raza de Soare Acățari. La Acățari poate răsări soarele, dacă echipa se impune pe teren propriu în fața penultimei clasate ACS Kinder, care are doar 2 puncte.

Duel direct pentru primul loc în play-out

În play-out mai sunt două etape, ambele urmând să se dispute în această săptămână. Primele două clasate, Înfrățirea Valea Izvoarelor și Mureșul Rușii Munți s-au desprins decisiv în frunte. Acestea se află la egalitate de puncte datorită celor 3 puncte obținute în plus de echipa din Rușii Munți după locul ocupat la finalul sezonului regulat. Jocul care va decide probabil primul loc va avea loc în etapa intermediară de miercuri, la echipa de pe Mureș. Și în play-out ultima clasată este tot fără puncte, dar Viitorul Târnăveni nu mai are șansa de a plasa „lanterna”, penultimul loc având deja 7 puncte. Urmează așadar jocuri pentru podium în turneul fruntașelor și finala pentru prima poziție în al doilea grup valoric.

Etapa 6 – Play-off

CS Iernut – Mureșul Luduș 4-4

Academica Tg. Mureș – Raza de Soare Acățari 5-0

ASA Tg. Mureș – Mureșul Chirileu 3-2

ACS Kinder Sg. Mureș – ACS/MSE Tg. Mureș 1-6

Etapa 7 – Play-out

Inter Sânger – ACS Sovata 4-0

Câmpia Râciu – Mureșul Rușii Munți 0-2

Înfrățirea Valea Izvoarelor – Atletic Tg. Mureș 8-1

ACS Miercurea Nirajului – Viitorul Târnăveni 7-0

Târnava Mică Sângeorgiu de Pădure a stat

Clasament Play-off

1. ACS Tg. Mureș/MSE 1898 6 6 0 0 32- 2 21p

2. Academica Trans. Tg. Mureș 6 4 1 1 20- 8 14p

3. ASA Tg. Mureș 6 4 0 2 14-12 14p

4. CS Iernut 6 3 2 1 21-12 13p

5. Mureșul Luduș 6 3 1 2 22-16 13p

6. Mureșul Chirileu 6 1 1 4 9-21 4p

7. ACS Kinder Sg. de Mureș 6 0 1 5 6-23 2p

8. Raza de Soare Acățari 6 0 0 6 2-32 0p

Clasament Play-out

1. Înfrățirea Valea Izvoarelor 6 6 0 0 34- 9 19p

2. Mureșul Rușii Munți 6 5 0 1 18- 8 19p

3. ACS Miercurea Nirajului 6 4 0 2 21- 9 13p

4. Atletic Tg. Mureș 6 3 0 3 14-18 13p

5. Târnava Mică Sg. de Pădure 6 3 0 3 8-12 11p

6. Inter Sânger 7 2 1 4 17-16 9p

7. ACS Sovata 6 2 0 4 14-15 9p

8. Câmpia Râciu 6 2 1 3 10-13 7p

9. Viitorul Târnăveni 7 0 0 7 3-39 0p