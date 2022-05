REPORTAJ. ”Cocoșul de Aur” s-a reîntors acasă

Share



Una dintre cele mai îndrăgite clădiri de pe raza municipiului Târgu Mureș, Palatul Bürger sau ”Cocoșul de Aur” cum o cunoaște majoritatea mureșenilor, a reintrat în circuitul HoReCa începând de duminică, 22 mai.

Achiziționat în stadiu de semiruină în anul 2015 de către omul de afaceri Cosmin Pop, proprietarul societății Romur, imobilul a fost reabilitat și modernizat pe durata a aproape patru ani. Demersul lui Cosmin Pop de a salva ”Cocoșul de Aur” de la autodistrugere și de a-l reda târgumureșenilor a fost cu atât mai dificil cu cât a avut în vedere cel puțin două provocări majore: investiția financiară, a cărei valoare nu este deloc de neglijat, și mai ales păstrarea ADN-ului clădirii care este clasificată în categoria monumentelor culturale din România.

Boutique Hotel, cu 12 camere

Joi, 19 mai, salvatorul ”Cocoșului de Aur” a organizat un tur special al imobilului la care au fost invitați să participe reprezentanți ai mass media din județul Mureș.

”Din suflet, vă mulțumesc pentru interesul acordat”, a spus, în debutul turului special, Cosmin Pop.

”În 1895, un evreu pe nume Bürger vine în Târgu Mureș și preia o fabrică de bere care se afla în stânga undeva și se hotărește că e momentul să își construiască și el, pentru sinea lui interioară, o casă. Cumpără această tarla de pământ, iar în 1897 se apucă de construit. În 1898 se termină și se mută într-o casă care la vremea respectivă, conform planurilor avea opt dormitoare. După ce am ajuns să intru în posesia ei, una dintre primele declarații pe care le-am făcut a fost: voi reface și voi readuce clădirea la destinația inițială”, a adăugat proprietarul companiei Romur.

Destinația prezentă a clădirii este de hotel. Nu orice fel de hotel, ci Boutique Hotel, fără elemente repetitive în camere și apartamente, cu design individual în fiecare încăpere.

”Am folosit la maximum volumul clădirii care este exact așa cum a intrat în patrimoniul statului român ca monument istoric, doar că permițându-se acest tip de intervenții am folosit la maximum aria interioară și ne-am permis să extindem podul și mansarda în interior cu un nou etaj, tocmai pentru a lărgi numărul de camere și a putea cât de cât să intrăm în parametri economici rentabili pentru exploatarea lui. Nu o să vedeți funcțiunile clasice ale unui hotel, mă refer la recepție, pentru că am apelat la conceptul de Boutique Hotel. Are 12 camere și apartamente. Nu are recepție, este destinat unui serviciu mai premium, cu asistență personală a cazaților care vor avea în permanență o legătură cu un ”ofițer personal” pe toată durata sejurului”, a dezvăluit Cosmin Pop.

Fiecare dintre cele 12 camere este amenajată diferit din punct de vedere al combinațiilor de culori și al aranjamentelor interioare și, foarte important pentru confortul propriu al clienților, este izolată fonic. Totodată, dintr-o cameră turiștii pot admira, chiar din pat, celebrul Cocoș de Aur care (re)veghează clădirea de la înălțime, de pe girueta amplasată pe acoperiș.

”Deși ne aflăm în cea mai pocită intersecție din Târgu Mureș, cea mai vitreg tratată de autorități, am reușit să aducem la gradul acesta de izolare fonică toată zona locuibilă. A fost un ”meci” foarte greu, a fost un ”meci” extrem de costisitor pentru că a trebuit să apelăm la niște soluții foarte complicate financiar”, a relatat Cosmin Pop.

ADN-ul clădirii, salvat

O altă surpriză prezentată presei a fost că în camere se află obiecte de mobilier, măsuțe și console, confecționate din lemnul de la bârnele și grinzile clădirii originale care a rezultat după demolare.

”Am ținut neapărat să salvez din ADN-ul clădirii. Ce vedeți prin camere, consolele de sub televizoare de exemplu, sunt făcute din lemnul inițial al clădirii”, a spus omul de afaceri.

”Am găsit o fabrică la Satu Mare căreia îi mulțumesc mult pentru răbdare. E foarte ușor să iei o bucată de lemn și să o prelucrezi, e foarte complicat să iei o grindă dintr-un pod, să o ții șase luni într-o curte și după aceea să o iei, să o cureți și să o transformi într-un obiect de mobilier, dar am reușit. Mi-a plăcut noțiunea de ADN al clădirii. Avem în ”Cocoșul de Aur” ADN-ul original în camere”, a completat Cosmin Pop.

”Cameră a viciilor”, plus restaurant și terasă

”Cocoșul de Aur” are singurul salon de trabucuri din România, amenajat pentru 12 persoane aidoma obiectivelor similare din marile metropole ale lumii. În cameră se află și un tonomat produs în 1959, aflat în stare bună de funcționare, trabucuri originale aproape de la A la Z, vinuri de calitate superioară de la podgorii de renume internațional și ilustrații tematice achiziționate taman din Buenos Aires.

În ceea ce privește restaurantul, acesta s-a redeschis după aproape 50 de ani de la inaugurarea sa, în data de 26 august 1972. În afară de restaurant, clienții ”Cocoșului de Aur” au la dispoziție și o minunată terasă amenajată pe gazon, la umbra arborilor din curte.

Ruină readusă la statut de palat

Turul de prezentare a continuat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, prilej pentru Cosmin Pop de a face o incursiune în timp, din momentul construirii imobilului și până în prezent.

De-a lungul anilor, imobilul a avut mai mulți proprietari, printre care Albert Bürger, Banca Națională a României și chiar Avicola, iar din 2015 acesta se află în portofoliul imobiliar al lui Cosmin Pop.

”Degradarea continuă de la Revoluție ajunge în stadiu de ruină, pe la începutul anului 2010 se deschide o cercetare penală (…) Clădirile pot să atragă după sine cercetări penale pentru distrugere de monument istoric”, a arătat investitorul, care a dezvăluit că formalitățile administrative, necesare obținerii de autorizații au durat aproape patru ani.

”Clădirea aceasta se numea Palatul Bürger. Palat, în sensul Dicționarului Explicativ al Limbii Române înseamnă o clădire somptuoasă. Clădire somptuoasă, mai departe, înseamnă ceva foarte elegant și foarte scump de întreținut”, a afirmat Cosmin Pop.

Ce a spus Cosmin Pop despre:

”Cocoșul de Aur”: ”O bucățică mică din Târgu Mureș cred că suntem îndreptățiți să spunem că este ”Cocoșul de Aur.” El nu consemnează neapărat proprietari și durate de proprietate, el este o parte din sufletul și din identitatea orașului.”

Costul proiectului: ”Este indecent. Suma a fost mai mult decât dublu față de ce mi-am imaginat eu ca buget maxim. Clădirea aceasta m-a provocat încontinuu. Abordam e etapă din refacerea ei cu niște planuri, care costau o sumă. Pe drum apăreau idei (…) Istoria nu consemnează sume. Dacă vă întrebați cât a costat Turnul Eiffel sau Champs-Élysées refăcut de Haussmann.. probabil a costat foarte mult, dar istoria nu consemnează sume.”

Antrepriza generală: ”N-am o contabilitate a numărului firmelor (care au lucrat la proiect – n.r.). Dar vă spun așa: antrepriza generală, calitatea de antreprenor general, cel care conduce lucrarea, am deținut-o eu.”

Denumirea imobilului: ”Palatul Bürger ar fi vibrat în mult mai puține persoane decât rezonează noțiunea de ”Cocoșul de Aur”. Am optat pentru ”Cocoșul de Aur” cu convingerea pe care o am acum, ”Cocoșul de Aur” dacă nu ar fi existat, Palatul Bürger nu ar fi existat de mult. Au fost clădiri mult mai frumoase în oraș care au dispărut în anonimat sau s-au ruinat. Această clădire a avut norocul de a se naște a doua oară după construcția ei din dragostea pentru terasa ”Cocoșul de Aur.”

Proiectanți: ”Au fost patru proiectanți, patru arhitecți care au încercat să preia în calitate de conducători lucrările de proiectare și cum am mai spus, chiar cred, această clădire și-a căutat atât proprietarul cât și colaboratorii. N-a fost să fie. La a patra încercare am reușit, cu doamna Angela Kovács am condus lucrările de proiectare aici. Am încercat pe cât se poate să rămânem în limite arhitecturale de bun simț să prezervăm și să punem în valoare tot ce era de pus în valoare, dar în același timp să îi dăm și o utilitate, să se poată susține economic, din funcțiunile ulterioare.”

Locuri de parcare: ”Este ceva în afara puterii mele, dar într-adevăr bine sesizat, maxim deficitar. Nu există niciun tratament aplicat zonei, nu există niciun concept asupra circulației, asupra locurilor de parcare (…) Cel puțin astăzi nu este în puterea mea să fac nimic mai mult de atât. În interior nu avem locuri de parcare decât arondate activității hoteliere. Activitatea de terasă și restaurant urmează a fi asigurată prin parcări publice.”

Cine va opera obiectivul: ”Având în vedere faptul că am încheiat lucrarea, etapa de investiții, de reconstrucție și de finisare a clădirii, eu mă voi duce mai departe cu ceea ce am făcut și ceea ce știu să fac, iar activitatea curentă am încredințat-o unor firme colaboratoare care vor administra separat partea de hotel-restaurant.”

Un eventual exit: ”Am început să primesc ofertele cred că dinainte să fie gata proiectarea. Am oferte permanent, pe unele nu le înțeleg economic, sunt atât de generoase încât cred că au altă explicație decât economic. Le mulțumesc.”

Bucuria reîntoarcerii ”la o altă viață”

Sâmbătă, 21 mai, ”Cocoșul de Aur” și-a deschis porțile pentru o recepție specială la care au participat câteva sute de prieteni aleși de Cosmin Pop după un singur criteriu: plusvaloare adusă la dezvoltarea municipiului Târgu Mureș.

În debutul recepției, au vorbit despre ”Cocoșul de Aur”, Albert Bürger și Cosmin Pop trei invitați: reputatul istoric Cornel Sigmirean, arhitectul Kovács Angela și Vasile Dub, liderul comunității evreiești din Târgu Mureș.

În debutul alocuțiunii sale, istoricul Cornel Sigmirean a afirmat despre Cosmin Pop că este ”cetățeanul orașului care ne-a oferit șansa reîntâlnirii cu o epocă, poate cea mai frumoasă epocă din istoria umanității.”

Referindu-se la Palatul Bürger, istoricul Cornel Sigmirean a spus că aparține Stilului Neobaroc, ”dar cu multe, multe elemente de Stil Secession sau Art Nouveau”, respectiv că ”este o casă care este expresia unei lumi, expresia acelei bucurii a oamenilor de a trăi frumos.”

”Familia Pop ne oferă bucuria să ne întâlnim din nou, să ne reîntoarcem la o altă viață, să ne aducă aminte de Epoca de Aur să spunem a Europei, de la începutul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX”, a arătat reputatul profesor universitar, care i-a înmânat lui Cosmin Pop un cadou special, expediat din Franța de către liberalul Marius Ichim, cu următorul mesaj, la fel de special: ”Cocoșul de Aur” care dă tonul acestei zile nu putea ieși decât dintr-un prețios Ou Fabergé, făurit în incubatorul bunei tale credințe. Primește te rog acest Ou Fabergé în care se află un timid și prăfuit Cocoș de Argint, dar care ar merita mai multă atenție și prețuire. Numele său este Târgu Mureș. Desăvârșește-l pe măsura Oului Nobil din care a ieșit.”

Loc cu farmec, clădire cu suflet

Despre provocarea de ”a îngloba noul în vechi” în proiectul de la ”Cocoșul de Aur”, a vorbit arhitectul Kovács Angela.

”A fost o muncă grea, complicată, cu multe suișuri și coborâșuri. Vă rog uitați-vă în jur și admirați ce s-a întâmplat aici cu multă, multă muncă și cu o echipă destul de mare”, a spus arh. Kovács Angela.

”Locul are un farmec, are o vrajă pe care ne-a transmis-o și care ne-a acaparat pe mine și pe Cosmin Pop fără șansă de scăpare. Am încercat să o aducem la gloria inițială pentru că nu a avut o viață ușoară cum spunea domnul profesor, i s-au întâmplat lucruri bune, i s-au întâmplat lucruri rele, dar de astăzi încolo promitem să fie numai lucruri bune în viața locului și a clădirii. Locul are farmec, clădirea are suflet”, a mai dezvăluit arh. Kovács Angela.

Când ”omul este stilul”

Liderul comunității evreiești din Târgu Mureș, Vasile Dub, a realizat un reușit tablou narativ despre primul proprietar al clădirii, Albert Bürger.

”Unul din lucrurile importante, cred, este să păstrăm memoria unor înaintași ca acest domn Burger”, a arătat Vasile Dub, care a mai spus despre Albert Bürger că ”a fost membru în patru consilii de administrație, a avut proprietăți mari, a fost un om întreprinzător.”

”Un celebru francez a spus așa, în 1800 și ceva, când și-a ținut discursul la Academia franceză: omul este stilul. Aș spune așa: cum era domnul Bürger Albert – priviți această clădire, înseamnă că era un om care avea gusturi bune. Omul este stilul”, a subliniat Vasile Dub care i-a oferit apoi lui Cosmin Pop un cadou cu totul și cu totul special, o bere originală Bürger, în ambalaj original.

”A fost foarte scump să vă am pe toți aici”

În aplauzele invitaților, Cosmin Pop a mărturisit că nu el a ales clădirea, ci clădirea l-a ales pe el și a recunoscut public că readucerea la viață a ”Cocoșului de Aur” a fost, chiar dacă pe parcurs au fost și dificultăți, cel mai frumos proiect la care a lucrat vreodată.

”Dincolo de a fi cel mai mare proiect edilitar în care am fost eu implicat vreodată, a devenit cu timpul cel mai sentimental. Am fost din toată lunga mea carieră cel mai atașat de acest proiect”, a explicat Cosmin Pop.

”Cred că astăzi redăm comunității un simbol, cred că astăzi redăm comunității o valoare. De astăzi, am reînfipt ”Cocoșul de Aur” în Roza Vânturilor”, a mai spus gazda recepției care a transmis apoi mulțumiri atât prietenilor prezenți, cât și familiei sale, respectiv soției sale, Diana Pop, pentru susținerea arătată pe durata proiectului.

În stilu-i caracteristic, Cosmin Pop a evitat să dezvăluie costurile totale ale proiectului, dar și-a încheiat discursul cu următorul mesaj: ”Prin prezența dumneavoastră ați reușit să compuneți un mozaic întreg al fericirii locale. Singura parte un pic dificil de realizat este cea a prețului. A fost foarte scump să vă am pe toți aici. Vă mulțumesc!”.

Recepția a fost ”condimentată” din belșug cu bucate și băuturi alese, specifice de acum ”Cocoșului de Aur”, precum și cu reprize muzicale de neuitat susținute de formația Nightlosers.

Text: Alex TOTH

Foto: Alex TOTH, Ligia VORO