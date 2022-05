”Sânge din Reghinul Meu” continuă

Share



În anul 2019 pornea la drum un program de sănătate numit ”Sânge din Reghinul Meu” inițiat de către Asociația Our Lifetime. Luni, 23 mai, între orele 8.00 – 13.00, la Primăria Municipiului Reghin (sala de ședințe a Consiliului Local) va avea loc cea de a 7-a ediție. Despre ”Sânge din Reghinul Meu” ne-a vorbit Farcaș Mihai-Dan, președintele Asociației Our Lifetime, organizatorul acțiunii alături de Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Târgu Mureș.

Reporter: Cum a apărut această idee?

Farcaș Mihai-Dan: Era noiembrie 2019 și tocmai ce am decis împreună cu soția și fratele meu să punem bazele unei asociații caritabile prin intermediul căreia să ne aplecăm mai organizat și mai eficient pe acțiuni de întrajutorare în domenii ca Educația, Cultura, Sănătatea, Mișcarea, Siguranța cetățeanului și Protecția Mediului.

Dintr-un subiect într-altul soția, care era medic rezident neonatolog atunci, propune o acțiune de mobilizare donatori de sânge pentru un mic suflețel ce pășise în lumea aceasta cu multe provocări. Provocări ce trebuiau a fi depășite prin tratamente și investigații ce necesitau transfuzii de sânge.

Rep.: Care au fost provocările inițiale?

Farcaș Mihai-Dan: Eu aș spune că dintre provocările oricărui proiect, mai ales la început, sunt formarea echipei și definirea relațiilor și responsabilităților celor implicați. După ce am parcurs și analizat legislația, am inițiat discuțiile și am agreat condițiile de colaborare cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Tg. Mureș, care de atunci și până astăzi s-au dovedit un partener de încredere.

A doua provocare era identificarea unor locații principale și secundare, pentru desfășurarea acțiunii, iar în ultimul rând mesajele de comunicare pentru mobilizarea voluntarilor donatori, pe care am dorit ai numi SUPER EROI.

Rep.: Care sunt obiectivele secundare sau indirecte pe care le urmăriți?

Farcaș Mihai-Dan: Ne-ar plăcea să facem o diferență în mentalitatea și cultura comunității, în ce privește importanța acestui gest, dar și implicațiile pozitive asupra sănătății lor. Fiecare SUPER EROU, donator, prin acest act voluntar, atinge viața a altor 3 suflete. Sunt situații și tratamente ce necesită donatori fideli, care să revină de fiecare dată când pot, fiindcă sângele este o resursă naturală ce nu poate fi înlocuită, nici produsă, decât de organismul nostru. Tratamente care necesită zilnic de donatori, dar și operații salvatoare de viață ce necesită sânge pentru a câștiga timp în remedierea tuturor problemelor pacientului. Important de știut este și impactul asupra organismului donatorului, care își regenerează astfel sângele și își cresc vitalitatea. Satisfacția de a fi ajutat 3 alte suflete este o recompensă sufletească aș putea spune, care împreună cu restul oamenilor de bine din comunitate, dau un mesaj puternic tinerilor și impactul ce-l pot aduce în jurul lor.

Un alt obiectiv secundar important este crearea unei comunități de SUPER EROI activi în acțiunile de donări de sânge, care să se poată mobiliza și să mobilizeze rapid alți SUPER EROI pe măsură ce situațiile o solicită. Știm că majoritatea persoanelor ce se află la prima donare de sânge, sunt din cauza unui eveniment tragic din familie sau din cercul de prieteni. Ne-am dori ca acest aspect să-l schimbăm și prima dată când vii să donezi sânge să fie interpretată ca atunci când alături de prieteni participi la o altă acțiune caritabilă pentru prima dată.

Rep.: Câți donatori așteptați la ediția a 7-a?

Farcaș Mihai-Dan: Ca orice proiect inițiat și acesta are obiective și indicatori de performanță. Pentru a fi eficientă acțiune și a justifica totalul costurilor cu deplasarea și alocarea resursei umane, am calculat de la începutul acțiunii că per fiecare ediție trebuie să adunăm un minim de 40 de donatori. 40 de SUPER EROI. De fiecare dată am depășit această cifră, chiar și ținând cont că au fost perioade diferite, există oameni de bine ce nu reușesc să doneze, dar și așa, ne-am dori ca aceasta să fie o ediție ce depășește 100 donatori.

Rep.. Așteptați peste 100 donatori? Ce este diferit în această ediție?

Farcaș Mihai-Dan: Este prima dată când organizăm acțiunea într-o zi de luni și ținând cont că donatorii primesc adeverință de ”zi liberă”, ne dorim să experimentăm și acest unghi: un weekend prelungit, sau o săptămână începută cu o faptă bună!

În mod secundar, am observat că la edițiile organizate după o perioadă mai lungă de pauză, avem o prezență mai mare. Nu vom fi dezamăgiți dacă nu atingem această cifră, doar că este un obiectiv suplimentar ce ar marca un alt aspect important.

Rep.: Ce înseamnă depășirea a 100 donatori?

Farcaș Mihai-Dan: Urmărim să avem 3 ediții consecutive cu o medie de 100 de SUPER EROI! Asta înseamnă că programul nostru pentru sănătate ”Sânge din REGHINUL MEU” s-a maturizat și a depășit un punct de masă critică, ce ne va permite să mobilizăm ușor și periodic acei SUPER EROI. Înseamnă că demersurile inițiate în Parlament pentru extinderea legii cu privire la permiterea deschiderii de centre de recoltare și la nivel de spitale orășenești sau municipale. Înseamnă că devine un obiectiv realizabil să avem recoltări zilnice și la Reghin, chiar dacă cu o audiență mai scăzută. Înseamnă că și alte proiecte în sănătate pot deveni realitate, prin muncă și prin implicarea oamenilor de bine.

Îndemn pe toată lumea să urmărească pagina noastră de facebook și dacă doresc să fie parte din comunitatea de donatori activi, să se înscrie ca voluntari în Asociația OUR LIFETIME, completând următorul formular: https://forms.office.com/r/nmhBh5QsTS

Rep.: În afara acțiunilor de colectare mobilă, răspundeți și altor solicitări în această direcție?

Farcaș Mihai-Dan: Bineînțeles, pentru că formând această masă critică de voluntari activi, fiind prezenți cu mesaje de mobilizare și acțiuni de colectare mobilă, vizibilitatea noastră este mult mai mare și crește în continuare. Astfel, mesajele noastre pot ajuta în mobilizarea celor ce doresc să ajute. Am primit de multe ori solicitări în acest sens și am reacționat cât am putut de repede. Îi încurajăm pe toți care cunosc persoane în situații de acest gen, să ne contacteze prin email la adresa contact@ourlifetime.org sau prin whatsapp pe 0756115561, cu detalii despre cazul pentru care doresc să mobilizăm voluntari și vom răspunde de fiecare dată.

A consemnat Alin ZAHARIE