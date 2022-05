Ziua Poliției Locale, eveniment cu activități interesante

Share



Direcţia Poliţia Locală Târgu Mureş a organizat, vineri, 20 mai 2022, de la ora 10.00, Ziua Porţilor Deschise, pentru a sărbători Ziua Poliţiei Locale din România. La eveniment au participat trei clase ale Școlii Generale Numărul 2 din Târgu Mureș.

Elevii au putut lua parte la diverse activități organizate cu scopul de a înțelege practic situațiile cu polițiștii locali se întâlnesc în activitatea lor, dar și pentru a descoperi pasiuni ale oamenilor în uniformă.

„Pentru marcarea Zilei Poliţiei Locale din acest an ne-am gândit să scoatem în evidenţă, pe lângă activitatea cotidiană a instituţiei noastre şi a tehnicii din dotare, un aspect inedit, prin care să arătăm şi latura umană a celor din spatele uniformei. Şi aceasta întrucât, de multe ori, în relaţia cu cetăţenii, omul în uniformă este oarecum greşit perceput, cel mai probabil din cauza acelei frici de autoritate, simţită cândva de generaţiile mai în vârstă, care s-a transmis în mare parte şi generaţiilor mai tinere. Astfel, omul în uniformă din ziua de astăzi, chiar dacă nu mai are abordarea rigidă din perioada de dinainte de Revoluţia din 1989, ci, dimpotrivă, este mult mai uman, mai înţelegător şi mai comunicativ, este adesea perceput ca ceva de temut, iar atunci când cetăţeanul crede că ceva îl sperie, are o reacţie de autoapărare şi este reticent în cooperare. Munca de poliţist local nu este una simplă, întrucât a lucra cu oamenii nu e tocmai uşor. Pot să spun că avem un colectiv bine închegat, sunt foarte mândru de toţi colegii mei şi îi apreciez pentru ceea ce fac, iar majoritatea au tot felul de pasiuni şi talente în viaţa personală, începând cu muzica şi terminând cu domenii precum horticultura, agricultura, zootehnia sau albinăritul”, a transmis directorul executiv al Direcției Poliția Locală, Raul Matiș.

Câinele polițist Tyson, în acțiune

Gagyi Csaba a realizat o demonstrație de dresaj canin, une câinele polițist Tyson, un Ciobănesc Belgian Malinois, în vârstă de 7 ani a demonstrat cum se poate prinde un hoț în acțiune. Procedurile specifice demonstrate au fost legitimarea, încătușarea, și conducerea la sediu a vinovatului.

Gagyi Csaba este un pasionat crescător de câini din rasa Rottweiler, de 25 de ani, deţine trei titluri de campion european cu Clubul de Rottweiler, un loc 5 la Campionatul Mondial de Rottweiler, iar pe parcursul carierei sale cel puţin 20 de câini dresaţi de el au ieşit campioni naţionali ai României, ai Moldovei sau ai Ungariei. Gagyi Csaba se pregăteşte pentru Campionatul Mondial din acest an.

„Dresaj canin fac numai pentru câinii mei pe care îi pregătesc pentru expoziţii, sunt de 25 de ani crescător de Rottweiler. Demonstraţia dresaj canin cu Tyson o voi susţine împreună cu un alt dresor, Pletl Istvan. Vom face un exerciţiu de pază şi protecţie. Câinele începe să înveţe de la 6-8 luni, cu un dresaj de ascultare – ‘Şezi!’, ‘Culcalt!’, ‘Rămâi la pas!’ – apoi, după vârsta de un an şi jumătate, după ce i s-au dezvoltat dinţii, poate începe dresajul pentru pază. Sunt mai multe etape, iar în etapa a doua el trebuie învăţat să atace, dar când vreau eu, nu când doreşte câinele. De exemplu, dacă îl trimit după un răufăcător şi omul decide să se predea, eu trebuie să dau comanda iar câinele să se oprească înainte să îl atace pe respectivul. Un câine poate fi considerat dresat după minim doi ani, însă trebuie lucrat cu el cel puţin de trei ori pe săptămână, câte o oră. Dacă oamenii doresc câini de companie, aceştia nu necesită foarte multă atenţie, însă dacă au un câine de rasă de talie mare sau de pază, acolo trebuie să aibă timp. Mulţi au cumpărat pui de ciobănesc belgian pentru că sunt drăguţi, dar dacă nu te ocupi de ei, cu timpul vor fi foarte agresivi”, a afirmat Gagyi Csaba.

Prim ajutor, skandenberg și vizită la dispecerat

Printre activitățile relaxante, elevii au putut învăța tehnici de prim ajutor de la polițiștii locali Hathazi Zsolt și Gergely Bela sau au avut prilejul să vadă dispeceratul instituției și modul în care își desfășoară activitatea ofițerul de serviciu.

Pe parcursul vizitei la sediul Direcţiei Poliţia Locală Târgu Mureş, vizitatorii l-au putut provoca la întrecere pe Dănuţ Borbil, vicecampion mondial, campion european la skandenberg, câştigătorul Ligii Profesioniste de Skandenberg şi multiplu medaliat la concursuri naţionale şi internaţionale, la categoria +100 de kilograme. De asemenea, campionul a jurizat concursuri de skandenberg între elevii participanți la eveniment.

Palmaresul lui Dănuţ Borbil, zis ‘Uriaşul’ este impresionant, valoarea sa fiind recunoscută inclusiv de către staff-ul Arnold Classic Europe, cel mai important concurs internaţional de skandenberg organizat de Arnold Schwarzenegger pe toate continentele, la care sportivul nostru a fost invitat de onoare în anul 2018.

„Sunt angajat la Direcţia Poliţia Locală Târgu Mureş, în cadrul Biroului Intervenţie, din luna iulie 2015, iar skandenbergul îl practic din anul 2007. Munca de poliţist local cu cea de sportiv de performanţă se împacă foarte bine, fiindcă se completează reciproc. După serviciu, mă antrenez câte două ore, cinci zile pe săptămână, iar acum sunt în pregătiri pentru Campionatul Mondial care va avea loc în Georgia, în luna septembrie. În timpul misiunilor mele constat că oamenii sunt impresionaţi, fiindcă prin statura mea creez un impact vizual puternic, mai ales în momentul în care dau faţă în faţă cu o persoană care ne ridică anumite probleme”, a declarat Dănuţ Borbil.

Punct ochit, punct lovit

Pentru a completa vizita interactivă la sediul Poliției Locale, organizatorii au desfășurat și o demonstrație de tir cu arcul unde fiecare dintre elevi au putut trage la țintă sub atenta observare a polițistului local Mihaly Tamaș.

La numai doi ani de la descoperirea acestei pasiuni, poliţistul local Mihaly Tamas a câştigat deja o competiţie naţională la Tir cu arcul.

„Pasiunea a început să se manifeste în urmă cu doi ani şi jumătate. Am ocupat, recent, locul I la Concursul Naţional de la Aninoasa şi un loc III la nivel naţional. La categoria mea de vârstă nu e aşa de mare concurenţa. Toţi copiii sunt interesaţi de arcuri, săbii etc., dar eu mi-am descoperit acest talent mult mai târziu. Am văzut un anunţ şi am mers la Clubul Şoimii de Mureş şi acolo, sub îndrumarea colegilor şi a antrenorilor, am învăţat să trag cu arcul. În primul rând trebuie să îţi placă, este un sport care presupune antrenament şi multă tehnică, care se poate învăţa uşor sub îndrumarea unui antrenor. Poţi să înveţi şi acasă, dar nu poţi face performanţă. Presupune concentrare şi tehnică, iar antrenamentele sunt de trei ori pe săptămână, câte două ore. În munca de poliţist local contează foarte mult, fiindcă într-o zi stresantă la muncă acest sport mă ajută să mă relaxez. Am simţit că sunt mai relaxat, mai sigur pe mine şi astfel pot să rezolv mult mai uşor provocările de la serviciu”, a subliniat Mihaly Tamas.

Vernisaj de pictură și atelier de pictat

Spre finalul vizitei, toți elevii au admirat picturile Adrianei Lupu expuse la etajul doi al sediului. Mânați de talentul polițistei, micii vizitatori au dorit să realizeze și ei propriile lucrări.

Adriana Lupu şi-a descoperit pasiunea pentru pictură în anul 2013, atunci când a luat parte la o tabără de pictură, organizată în parteneriat cu Poliţia Locală Târgu Mureş, dar a început să picteze cu consecvenţă din anul 2020.

„Efectiv am început să pictez în anul 2020. La tabăra de pictură am făcut un buchet de flori, iar în timpul restricţiilor din timpul pandemiei mi-am făcut din pictură o ocupaţie acasă. Am undeva la 30 de picturi realizate, abstracte şi peisaje. O zi pe week-end dedic acestei pasiuni, pe terasa casei. Arta şi Poliţia Locală se împacă foarte bine, iar de când am început să pictez, am devenit mai deschisă şi mai sensibilă (…) M-a atras arta şi, deşi nu am studiat pictura niciodată, a fost doar o revelaţie, nu am nicio specializare în domeniu. În copilărie am primit o educaţie de ‘copil bine îngrijit’, adică am cântat la pian, am participat la activităţi sportive, am fost la Clubul Copiilor, părinţii mi le-au oferit din plin. Nu am avut tangenţă cu pictura, pictură era doar în programa şcolară, dar nu am participat la activităţi prin care să îmi dezvolt această aptitudine (…) Sunt mulţi dintre noi, poliţiştii locali, care avem diferite aptitudini, fapt ce arată că nu suntem chiar atât de rigizi pe cât ne arată uniforma”, a precizat Adriana Lupu.