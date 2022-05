„Belle”, animație japoneză la Joia Muzeală

Share



Echipa Muzeului Județean Mureș continuă seria proiecțiilor de film la Joia Muzeală în noua Sală Multimedia din clădirea Muzeului din Cetate!

Joi, 26 mai 2022, de la ora 18.00,doritorii sunt invitați în clădirea Secției de Istorie și Arheologie din Cetatea Târgu Mureș, la proiecția filmului „Belle”, cel mai recent film al vizionarului regizor japonez Mamoru Hosoda și primul anime distribuit în cinematografele din România.

Sinopsis:

„Belle” vorbește despre nevoia noastră, a tuturor, de a fi văzuți, auziți și admirați prin intermediul rețelelor sociale. În spatele unor avataruri stau oameni adevărați, cu problemele și strigătele lor de ajutor. Tot ce trebuie să facem este să încercăm să le auzim, dincolo de zgomotul din jur.

Vârsta adolescenței este una dificilă pentru Suzu, o fată timidă de 17 ani ce locuiește alături de tatăl ei într-un sat din Japonia. Într-o zi Suzu decide să-și creeze un cont pe „U”, o lume virtuală cu peste 5 miliarde de membri. Devine astfel Belle, o frumoasă cântăreață care se bucură de succes și popularitate. În „U” întâlnește o creatură înfricoșătoare, care locuiește singură într-un castel plutitor, refuzând să lase pe cineva să se apropie sau să explice celorlalți rănile de pe corp. Împreună, cei doi pornesc într-o călătorie plină de aventuri, provocări și iubire, în încercarea de a deveni cine sunt cu adevărat.

Premii:

Animația s-a bucurat de succes, obținând premii în cadrul mai multor festivaluri de film: Cannes Premiere, Festival de Cannes, 2021, Official Competition – Best Film Nominee, London Film Festival, 2021, Official Fantàstic Competition – Best Motion Picture Nominee, Sitges – Catalonian International Film Festival, 2021.

Accesul la eveniment se face pe bază de bilet și pe bază de rezervare prealabilă la pr@muzeulmures.ro sau 0749912992, în limita a 40 de locuri disponibile.

Prețul unui bilet întreg este de 12 lei, pentru studenți și elevi prețul este redus la 3 lei iar pensionarii vor plăti 6 lei.

Mălina MORARU