Consiliul Județean Mureș continuă lucrările de reabilitare a rețelei de drumuri

Share



În cursul acestui an, Consiliul Județean Mureș intenționează să reabiliteze aproape 23 kilometri din rețeaua de drumuri.

„Județul Mureș are o rețea de drumuri de 750 de kilometri, a cărei întreținere reprezintă una dintre cele mai importante sarcini ale Consiliului Județean Mureș. În acest an, am aprobat 47 de milioane de lei pentru modernizarea și întreținerea rețelei de drumuri județene, din care 27 de milioane de lei vor fi folosiți pentru reparații și 20 de milioane de lei pentru dezvoltare”, a declarat președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc.

În prezent se lucrează la tronsonul Târgu Mureș – Livezeni – Ungheni, ce va fi finalizat până la sfârșitul acestui an. De asemenea, se lucrează și în Sărățeni, unde în prezent se asfaltează în interiorul comunei. Deocamdată au fost suspendate lucrările de lărgire a drumului pe tronsonul Breaza – Voivodeni – Glodeni, deoarece acum se desfășoară lucrările de canalizare în Glodeni. De îndată ce lucrările vor fi finalizate, se va continua lărgirea drumului și se vor reasfalta restul de 2,4 kilometri din Glodeni. În total, 8 kilometri de drum vor fi reabilitate și dată în folosință în luna decembrie.

De asemenea există mai multe tronsoane de drumuri pentru care se obțin autorizații sau se pregătește documentația necesară.

Totodată, în prezent se pregătește proiectul tehnic (PT) pentru tronsonul de drum Ernei – Eremitu – Sovata, în timp ce documentația tehnico-economică pentru reabilitarea tronsoanelor de drum Daneș – Criș – limită de județ Sibiu și Reghin – Lăpușna – limită de județ Harghita sunt în curs de pregătire. Tot în această etapă se află și tronsonul de drum Fântânele – Vețca și sensul giratoriu de la Band. Pentru tronsonul Reghin – Eremitu este în curs de realizare un studiu de fezabilitate, care va fi urmat de obținerea autorizațiilor de construcție și de pregătirea proiectului tehnic.

Lucrările sunt în curs de desfășurare pentru îmbunătățirea parcărilor, a terasamentelor și a canalelor de scurgere în Daneș, Sâncraiu de Mureș, Glodeni, Aluniș, Gănești și Râciu. Unele dintre acestea se află în faza de proiectare, altele vor fi începute în curând.

De asemenea, este planificată renovarea mai multor poduri. Lucrările de reparații la podul din Sânvășii și Odrihei sunt în curs de licitație. În Goreni podul a fost predat constructorului, care are la dispoziție 5 luni pentru a finaliza lucrările. Un nou pod urmează să fie construit în Șoard, în comuna Vânători, unde se pregătește proiectul technico-economic.

Două tronsoane de drum sunt în curs de renovare cu fonduri UE.

Lucrările la tronsonul de drum județean dintre Ungheni – Mica – Glodeni – Târnăveni sunt finalizate în proporție de 80% și vor fi predate în folosință în luna august. Valoarea totală a investiției este de 147,7 milioane de lei, contribuția proprie a Consiliului Județean fiind de 12,5 milioane de lei. Proiectul include proiectarea, reconstrucția completă a drumului, inspecția tehnică și construcția a două poduri noi, în timp ce 60 de treceri de pietoni vor fi reconstruite, 123 de treceri de pietoni vor fi modernizate, 780 de intrări la casele rezidențiale vor fi renovate, peste 4.000 de metri pătrați de trotuare vor fi construite și 29 de stații de autobuz vor fi construite pentru servicii de lungă distanță.

A doua investiție realizată cu finanțare europeană se referă la drumul județean DJ106, între Sighișoara – Agnita – limita cu județul Sibiu. Lucrările la acest drum sunt finalizate în proporție de aproape 60 la sută. Proiectul include consolidarea și refacerea a 37,2 kilometri de drum județean, din care 15,6 kilometri în județul Mureș, construirea unui nou pod, repararea terasamentelor și renovarea stațiilor de autobuz de-a lungul drumului. Proiectul va include plantarea a 1.500 de puieți de-a lungul drumului. Valoarea totală a proiectului este de 118.800.000 de lei, din care 52 de milioane de lei pentru județul Mureș, iar 1.300.540 de lei reprezintă contribuția proprie a Consiliului Județean Mureș.

(Redacția)