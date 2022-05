Curs Internațional de Ortopedie a Genunchiului la Târgu Mureș

Share



Echipa de organizare a Cursului Internațional de Ortopedie a Genunchiului vă invită la o scurtă întâlnire cu prof. univ. dr. Tiberiu Bățagă alături de prof. univ. dr. Pop Tudor Sorin, miercuri 25 mai în jurul orei 08:30 – cu ocazia deschiderii lucrărilor cursului.

Acest curs de artroscopie și ortopedie este unul dintre cele mai importante evenimente de acest gen din România, fiind singurul organizat sub înaltul patronaj ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) cea mai valoroasă organizație europeană din acest domeniu. Întâlnirea se va desfășura la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie G.E. Palade Tîrgu Mureș – Centrul de simulare și abilități practice, str. Gheorghe Marinescu nr 38, Târgu Mureș.