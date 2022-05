VIDEO: Prefectul Mara Togănel, Femeile nu sunt cifre

Share



Mureșul nu tolerează violența domestică. Poliţiştii mureșeni continuă activităţile preventive, tema specifică zilei de marți 24 mai fiind prevenirea violenţei în familie, consecințele ei, cine și cum poate ajuta.

Mesajul prefectului județului Mureș

Este trist când mărturisirile și trăirile femeilor abuzate devin cifre. Femeile nu sunt cifre. Suntem mame, fiice, soții, colege sau prietene . Violenaț asupra femeii poate înceta doar dacă bărbații înțeleg că fac parte din soluția pentru eliminarea ei. Pentru că, în fonal cu toții trebuie să ne asumăm responsabilitatea, atât pentru ceea ce am făcut, cât și pentru ceea ce nu am făcut. În acest an, îm județul Mureș, facem încă un pas pentru combaterea cazurilor de violență. Suntem între primele 3 județe din țară, în care se va implementa proiectul pilot al brățărilor electronice. Este un proiect pe care îl susțin cu toată tăria și în care am mare încredere. Așadar, doamnelor și domnișoarelor, vă îndemn să aveți curaj și să găsiți puterea de a spune Nu te mai vreau, a declarat Mara Cristina Togănel, prefectul județului Mureș.

Prevenirea violenței domestice este un eveniment înscris în cea de a XVI-a ediție a Săptămânii Prevenirii Criminalității.