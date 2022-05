Artist plastic mureșean reprezintă România la două expoziții de pictură în Istanbul

Share



Rareș Kerekes, un artist plastic născut în Sighișoara, va reprezenta România la Istanbul în perioada 23-27 mai în cadrul a două expoziții deosebite. Rareș a terminat Universitatea de Arte și Design din Cluj Napoca. A mai reprezentat România la simpozioane internaționale din 2007, anul în care a devenit membru onorific Unesco internațional în zona Europei de Est. De-a lungul anilor, a mai participat la simpozioane și tabere artistice internaționale în Bulgaria, Turcia, Armenia dar de data asta se află laolaltă cu artiști din 18 țări în Istanbul.

If human wants

Expoziția se intitulează „If human wants”, unde „ mai multe țări adunate, demonstrează că, de fapt arta nu are limite, arta nu are politică, arta are un singur limbaj, un limbaj al frumosului, al culorilor, care trebuie să se transmită la nivel internațional, indiferent de cultura și locul de unde vine fiecare.

Muzeul de Arheologie din Istanbul va expune pe 27 mai, o altă lucrare a pictorului Rareș Kerekes, o vază cu flori. În cadrul acestei expoziții pictorul mureșean va fi singurul artist român care va expune o lucrare în cadrul vernisajului.

„Până acum am reprezentat România, acum reprezint Transilvania, Mureșul, Sighișoara. În general la simpozioane am fost cam singurul din România. Sunt cu două lucrări. Am vrut să aduc lucrări cu Sighișoara sau cu zona Transilvaniei, doar că fiind o expoziție cu vânzare pe partea asta cu artă balcanică am venit cu natură statică cu flori, un acril pe pânză 40/40 și o lucrare nocturnă făcută cu lună plină chiar un port imaginar care seamănă foarte mult cu un port de aici de pe Bosfor ca să fie mai familiarizată lumea cu zona asta. Cei care mă invită în taberele internaționale sau la expoziții ei cam știu ceea ce fac și îmi cunosc tematica medievală. Am vrut să vin cu ceva nou, și am venit cu două lucrări ca să le pot aduce pe avion”, a transmis Rareș Kerekes.

Pe 27 mai o lucrare importantă va fi pusă la Casa de Licitații de Artă Vikart, în București. Pictura este inspirată din evenimentele recente pe care le tranzităm, și pe care un artist nu le poate ignora.

„ „The song of peace”, este o lucrare intitulată așa pentru că am încercat să transmit un mesaj, în privința războiului. Arta poate avea puterea să oprească războiul și noi suntem oameni…noi artiștii trebuie să comunicăm, să fim prieteni între noi și niciodată orice parte politică sau ce se întâmplă acum nu ne poate opri să creăm”, a mai completat pictorul.

Culoarea ca mijloc de comunicare

Temele care îl pasionează pe Rareș încep de locul nașterii lui, din pământul din care își trage seva inspirației, orașul medieval Sighișoara, dar își etalează talentul în arii diverse, folosind tehnici unice, din zona Pre Cubismului și a Postimpresionismului.

„Eu fiind din Sighișoara, e un oraș din care e foarte greu să te poți desprinde, e un oraș de suflet și încerc să-mi promovez orașul, chiar și colegilor din străinătate le arăt poze cu Sighișoara. Tematica pe care o am nu e doar cu artă medievală, într-adevăr am foarte mult lucrări cu Sighișoara dar în general reprezint zona Transilvaniei de aceea am și făcut o asociație intitulată „Art Coloris Transilvaniae” care vede Transilvania prin ochii unui artist, cel puțin din punctul meu de vedere prin stilul pe care îl am. Un stil Pre Cubist și Postimpresionism, mai mult spre Expresionism dar est un stil personal, unic. Asta e zona care mă reprezintă, prin cromatică, tehnica respectivă. Mai folosesc și personaje medievale: trubaduri, domnițe medievale, mai pictez naturi statice,vas cu flori…eu în general florile pe care le pictez le intitulez florile sufletului pentru că nu au o anumită zonă. Sunt niște flori imaginare care dau culoare și dau viața pe pânză iar lumea care se uită privește cu sufletul și atunci pentru a privi cu sufletul, am dat această denumire „florile sufletului””, a mai adăugat artistul.

Picturi în cărți alese

De asemenea, arta lui Rareș Kerekes nu se rezumă la a da viață pânzei ci merge mai departe prin diverse colaborări pe care le onorează împreună cu colegi scriitori, gazetari sau artiști care îl inspiră și care îi potențează actul de creație.

„Pe 20 mai am fost la o lansare de carte, la Dorina Matiș. Coperta este făcută de mine și câteva ilustrații, câteva lucrări de-ale mele apar și pe capitolele respective…vreo cinci, șase lucrări. Am mai lucrat câteva cărți, am cel puțin vreo șapte cărți la activ. Autorii m-au solicitat și cu mare drag, pentru mine este o onoare să pot să colaborez cu fiecare în parte dar în special cu Dorina pentru că mi s-a părut așa o colaborare foarte frumoasă și e o persoană deosebită cu care se poate comunica pe tematica pe care eu o folosesc și cartea ei și atunci am găsit o soluție comună să ilustrăm cartea și să iasă o carte minunată scrisă de ea”, a mai menționat Rareș Kerekeș.

Casa cu Cerb, casa picturilor lui Rareș

Pictorul din Sighișoara debordează de o energie pură ce vine din adâncul sufletului sau de artist și care înfrumusețează pânzele acoperite de culoare prin măiestrie și iubire față de frumos. Pentru cei care doresc să își bucure simțurile, lucrările lui Rareș pot fi vizitate la Casa cu Cerb din Sighișoara, unde tânărul artist este protagonistul unei expoziții permanente.

Am și un spațiu expozițional la Sighișoara la Casa cu Cerb la Centrul Cultural româno-german, și pe calea asta doresc să mulțumesc doamnei administrator de acolo care de 10 ani mă ține. Deja am expoziții permanente unde vin turiștii și în sfârșit au un loc unde să vadă și pictură pentru din păcate nu mai prea sunt galerii de artă în Sighișoara. Pot să spun că sunt împlinit, nu neapărat financiar sută la sută dar sunt împlinit sufletește pentru că un artist crează cu sufletul și transmite asta mai departe și altor privitori și atunci se poate simți împlinit pentru că sufletul lui este apreciat. Arta transmite prin culoare, prin formă, prin expresivitate și da, sunt împlinit cu atât mai mult cu cât sunt chemat în străinătate, în tabere și expoziții internaționale. Sunt solicitat de prieteni, colegi sau chiar necunoscuți pentru a colabora la anumite cărți sau reviste sau ce mai apare. Eu mă bucur pentru fiecare colaborare și fiecare apreciere pentru că am muncit foarte mult să ajung aici. Pictez de mic copil și întotdeauna am făcut-o cu pasiune și cu sufletul” a încheiat Rareș Kerekes.

Mălina MORARU