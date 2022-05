Dr. Tiberiu Bățagă, Să mergem după exemplul din Barcelona și Istanbul, să facem un centru de excelență FIFA

Share



Participare de excepție la Cursul Internațional de Ortopedie a Genunchiului, organizat la Târgu Mureș. Timp de 3 zile, vor lua cuvântul medici profesionişti, cu o înaltă calificare și o îndelungată experienţă în domeniu, recunoscuți pe plan naţional şi internaţional.

Cursul de artroscopie și ortopedie este unul dintre cele mai importante evenimente de acest gen din România, fiind singurul organizat sub înaltul patronaj ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) cea mai valoroasă organizație europeană din acest domeniu. Deschiderea a avut loc miercuri, 25 mai, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie G.E. Palade Târgu Mureș – Centrul de simulare și abilități practice, str. Gheorghe Marinescu nr 38, Târgu Mureș.

Prezenți la deschiderea evenimentului au fost Prof.dr. Juan Carlos Monllau din Barcelona, viitorul președinte ESSKA și Prof.dr. Rehat Tandogan, din Istanbul, clinica Acibadem unde există și Centrul de medicină sportivă acreditat de FIFA, aflați pentru prima oară în România, cu relații strânse de prietenie cu medicii de aici de multă vreme.

Am dori să mergem după exemplul din Barcelona și Istanbul, să facem un centru de excelență FIFA, care nu înseamnă numai fotbal, ci tot ce înseamnă patologie complexă pe toate specialitățile, și chirurgicale și medicale, și să sperăm că autoritățile vor înțelege că trebuie să facă demersurile de a ne ajuta să îmbunătățim infrastructura în spitalele de stat și să reușim crearea acestui centru, a menționat prof. univ. dr. Tiberiu Bățagă.

Timp de 3 zile, diferite teme vor fi abordate de formatori de opinie medicală, nume de referinţă în lumea medicală, respectiv Prof.dr. Stefano Zaffagnini, Bologna, Prof.dr. Mark Slevin,UK, Manchester, Prof.dr.Radu Prejbeanu și Prof.dr.Jenel Pătrașcu din Timișoara, Prof.dr. Pop Tudor Sorin, TârguMureș, Assoc.prof.dr.Fleacă Radu și Assoc.prof.dr. Roman Mihai,România din Sibiu, Assoc.prof.dr.Adrian Todor,Cluj-Napoca, Assoc.prof.dr.Codorean Ionuț și Assoc.prof.dr.Vlad Predescu din București.

Este a 6-a ediție a Cursului, ediție în care avem două noutăți. Vom avea o zonă de laborator mai extinsă față de edițiile precedente. În plus, de comun acord am reușit să stabilim un număr de doar 30 de participanți, până acum erau în număr mult mai mare, dar obiectivul ESSKA este de a face educație, iar educația se poate face doar în grupe care sunt dedicate acestui scop. În felul acesta vom reuși să împărtășim cu cât mai mulți colegi experiența noastră în chirurgia genunchiului, a mai adăugat prof. univ. dr. Tiberiu Bățagă.

Șeful Clinicii (vechi) de ortopedie și traumatologie din Târgu Mureș, prof. univ. dr. Pop Tudor Sorin a lipsit în prima parte a cursului, fiind prins în alte probleme. Medicul ortoped Russu Octav este cel care a reprezentat instituția medicală și a rostit un mesaj de bun venit.