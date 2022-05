VIDEO, FOTO: Caravana APIA Central, popas la Târgu Mureș

Share



Seria conferințelor de informare a fermierilor, demarată de APIA pentru promovarea exclusivă a măsurilor delegate de AFIR către APIA din Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, a poposit marți, 24 mai, la Business Hotel din Târgu Mureș.

Oaspetele de seamă al conferinței a fost directorul general APIA, Adrian Pintea. „Mă bucur să mă aflu la Târgu Mureș, în cadrul seriei celor zece conferințe pe care mi le-am propus să le realizăm în anul 2022. Nu întâmplător am ales județul Mureș, este unul din județele fruntașe în ce privește numărul de fermieri, suprafața agricolă precum și multitudinea schemelor de plată pe care fermierii din județul Mureș le accesează. Suntem la finalul campaniei de primire a cererilor unice de plată care s-a încheiat în data de 16 mai. În acest an, comparativ cu 2021, avem mai puțin cu 36.000 de fermieri, dar, un lucru îmbucurător este acela că avem cu peste 10.000 de hectare în comparație cu anul anterior. Acest lucru ne arată că formele de sprijin și toate schemele de plată pe care APIA le-a gestionat în cele două programări, 2007-2013, 2014-2020 au fost benefice. S-a observat un trend descrescător al numărului de fermieri în fiecare an, iar în același timp suprafața a crescut, asta și cu ajutorul formelor de sprijin acordate pentru comasarea terenurilor”, a precizat Adrian Pintea.

La rândul său, Ovidiu Săvășcă, director executiv al APIA Mureș, a subliniat importanța clarificărilor tututror neconcordanțelor existe, astfel ca fermierii să poată avea acces la formele de sprijin cât mai lejer.

„Prin această amplă campaniei de informare ne propunem să eficientizăm implementarea măsurilor de dezvoltare rurală gestionate și să creștem gradul de absorbție a fondurilor europene aferente acestora. Au fost vizate Măsura 10 – Agromediu și climă, Măsura 11 – Agricultură ecologică, Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale, Măsura 14 – Plăți în favoarea bunăstării animalelor, Măsura 8 – Submăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite, Măsura 15 – Submăsura 15.1 – Plăţi pentru angajamente de silvomediu. Suntem cumva la un final de exercițiu financiar, din 2023 intrăm pe noua programare cu finalitate în anul 2027, iar această conferință s-a dorit a fi un fel de clarificare, atât pe partea fermierilor cât și pe partea administrației, să avem un schimb de experiență, atât din partea fermierilor cât și din partea funcționarilor APIA pe tot ce a presupus accesarea schemelor de sprijin din FEADR, situațile care nu au fost foarte clare pentru fermieri pe care, pentru viitoarea programare să le corectăm, și să le simplificăm. Tot ce înseamnă proceduri de accesare, tocmai ca banii să intre cât mai mulți și cât mai repede, cu mai puține chestiuni de neclaritate”, a precizat Ovidiu Săvășcă.

Conferința nu s-a rezumat doar la prezentarea schemelor de plată, dialogul dintre fermieri și autorități dovedindu-se unul constructiv și benefic pentru ambele părți. „Ne-am dorit, și sper că am și reușit ca această conferință să fie o chestiune de dialog interactiv cu fermierii. Toate aceste lucruri am încercat să le arhivăm cumva, să încercăm ca pe ceea ce urmează în următorul Program Național Strategic, cum este denumit mai nou Programul Național de Dezvoltare Rurală, să cuprindem inclusiv pe partea de proceduri ale APIA variante cât mai simplificate și cât mai ușor de accesat de către fermieri, și de ce nu, și de către noi, funcționari APIA, să fie cât mai puține hârtii, chestiuni care să fie mult mai clare și mai la îndemâna tuturor iar aceste lucruri să nu împieteze ceea ce presupune accesarea fondurilor europene puse la dispoziția României pentru următoarea programare”, a precizat directorul executiv APIA Mureș.

Conferința a beneficiat de prezența reprezentanților autorităților locale, respectiv prefectul Mara Togănel și președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, care au subliniat importanța sectorului agricol, precum și rolul APIA în dezvoltarea fermierilor mureșeni.

Alin ZAHARIE