FOTO: Olimpicii mureșeni la matematică, premiați

Share



După toată truda depusă pe parcursul anului școlar și ambiția de care au dat dovadă, 122 de elevi ai școlilor mureșene care au obținut rezultate sclipitoare la olimpiadele și concursurile de matematică au fost premiați. Festivitatea de premiere care a avut loc marți, 24 mai, în sala festivă a Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș.

„Stimați profesori, colegi, dragi elevi, iată-ne ajunși din nou cu bine la final de an școlar. Și cred că azi, mai mult decât oricând, putem să ne bucurăm. Ca un adevărat alergător de cursă lungă, am trecut peste toate obstacolele, ne-am testat rezistența, ne-am călit răbdarea și am ajuns triumfători la finalul cursei. Suntem așadar la ceas de sărbătoare, într-un timp al sfârșitului. Dar cum orice sfârșit este de fapt un nou început, vă propun să începem acum, împreună, să ne bucurăm de reușitele noastre și așa cum îi stă în fire unui profesionist, să ne gândim și să ne facem calculele pentru viitoarele provocări. Întâi de toate, trebuie să remarc faptul că mai mult ca sigur, această perioadă a ultimilor doi ani ne-a marcat nu numai personal, cât și profesional și ne-a forțat să ne adaptăm noutăților. Din fericire, uitându-ne acum în urmă, cu seninătate, putem spune că am ajuns la un rezultat pozitiv. Dovadă sunt rezultatele obținute de elevi la concursurile și olimpiadele școlare din acest an școlar. Rezultate, care nu pot decât să ne dea speranțe de mai mult, de mai bine”, au fost vorbele călduroase prin care i-a primit pe toți cei prezenți rostite de către prof. Mihaela Cojocnean, inspector școlar de matematică.

Diplome și flori

Înainte de premierea elevilor, profesorii au fost invitați pe scenă și felicitați cu flori și diplome pentru însuflețirea iubirii pentru matematică și efortul depus în modelarea acestei pasiuni.

Inspectoarea Mihaela Cojocnean i-a felicitat de asemenea prietenos: „Prin acest scenariu, al orei de matematică adevărate, în centrul demersului educațional este tot el, elevul, pentru care noi, profesorii, jucăm un rol foarte important, de neînlocuit de niciun program sau de nicio aplicație. Astfel, doresc să-i felicit în mod deosebit pe colegii mei, profesorii de matematică, pentru răbdare, pentru muncă, pentru perseverență, pentru încredere, pentru tot”.

Apoi, după ce au fost premiați elevii care au reprezentat județul Mureș la faza națională a Olimpiadei de Matematică de anul acesta, a urmat premierea tuturor elevilor care au obținut rezultate semnificative la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică. S-au oferit și diplome de excelență și au fost de asemenea încununați cu premii, elevii care s-au remarcat la faza națională a Olimpiadei Satelor și concursului „Adolf Haimovici”.

Evenimentul de premiere a elevilor remarcați la olimpiadele și concursurile de matematică mureșene și naționale a fost organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu Mureș, companiei Herlitz România și Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian”.

Ioana MĂRGINEAN

Citește și:

https://www.zi-de-zi.ro/2022/05/27/carmina-cotfas-miss-universe-romania-2021-alaturi-de-absolventii-de-la-unirea/