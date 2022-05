Small pin pointing on Warsaw (Poland) in a map of Europe

Îngrijorarea polonezilor

Şaptezeci şi trei la sută dintre polonezi sunt îngrijoraţi pentru securitatea ţării lor, iar 29% dintre polonezi cred "în mod ferm" că războiul lansat de Rusia împotriva Ucrainei constituie o ameninţare pentru securitatea ţării lor, indică un sondaj de opinie realizat de Centrul polonez de cercetare a opiniei publice (CBOS). Doar 3% din polonezi sunt încrezători în viitor, declarând că „în mod clar" nu percep niciun risc la adresa securităţii, în timp ce 18% recunosc că "mai degrabă" nu percep un asemenea risc. Şase la sută dintre cei intervievaţi nu au nicio opinie legată de acest subiect. De asemenea, patru din zece polonezi cred că războiul din Ucraina "va escalada, răspândindu-se în alte ţări", în timp ce 30% susţin că actualul conflict militar nu se va extinde. Sondajul CBOD a fost realizat în perioada 2 – 12 mai, pe un eşantion de 1.087 de persoane. Polonia şi Ucraina au o frontieră terestră comună cu o lungime de aproximativ 530 de kilometri. Începând din 24 februarie, Polonia a primit 3,613 milioane de refugiaţi veniţi din Ucraina, conform poliţiei de frontieră poloneze. (E.T.) ( www.agerpres.ro )