INTERVIU. Ioan Sorin Botoș, multiplu campion național la orientare

Iată un exemplu concret de ambiţie, obiectiv bine stabilit şi străduinţă totală. Pentru Ioan Sorin Botoș sportul nu are vârstă, ci insistă să câștige competiție după competiție. Multiplu campion național la disciplina sportivă orientare, compusă din mai multe ramuri sportive, cu rezultate de invidiat și la Europene, sportivul ne-a mărturisit că o adevărată plăcere să vii acasă cu un premiu după un concurs în care ai dat ce ai avut mai bun, concurs care are loc după o lungă perioadă de antrenamente și multe sacrificii. În aceste zile a luat locul I la Cupa României Orientare, M60 și Bronz la Campionatul Național de ștafetă, M160, unde i-a avut ca parteneri pe Germán Sallo-Zoltán și Kiss Mihály. E născut pe data de 28 mai 1961, ocazie cu care echipa cotidianului Zi de zi îi urează La mulți ani!

Când vorbim de orientare, ca disciplină sportivă, la ce trebuie să ne gândim? Ce este orientarea?

Orientarea este un sport în care participantul, sportivul, primește o hartă a zonei de concurs, cu un traseu desenat și cu posturi de control marcate într-o anumită ordine, parcurge acest traseu în viteza maximă posibilă, în funcție de pregătirea fizică, navigând de la un post la altul pe varianta aleasă individual, cu ajutorul busolei, a punctelor de reper, a punctelor de atac.

Ce v-a determinat să alegeți acest sport?

A fost o invitație, gen, hai să vezi, după care am zis ,de ce nu ?! și am început să particip la antrenamentele organizate în special în vacanțe și printre alte sporturi pe care le practicam deja. Dacă acum aș alege Orientarea, ar fi pentru că îți asigură libertatea de a alege drumul, de la un post la altul, deci te antrenează în luarea deciziilor în funcție de potențialul fizic și tehnic. Un alt mare avantaj, faptul că este o activitate socială și sportivă în mijlocul naturii, care dezvoltă deopotrivă dragostea și respectul pentru natură, semeni, partenerii de întrecere.

Cum se desfășoară un concurs de orientare?

Desfășurarea este simplă pentru sportiv, are timpul de start, își ia harta, citește, interpretează, aleargă și se bucură. Organizatorii, invită cluburile, trasează, montează punctele de control , afișează rezultatele, premiază sportivii , asta așa, mai pe scurt…

Rezultatele sunt în funcție de categoria de vârstă, masculin, feminin, de la 8 ani la peste 95 de ani. Competițiile pot fi, individuale, pe echipe, ștafete, de oraș, pădure, de zi sau de noapte ,pe distanțe de sprint, medie,lungă distanță sau Semimaraton, în alergare, mai existând și cele de Mountain bike, sau iarna pe schiuri de fond

Ce rezultate aveți în palmares? Câți km ați alergat în total, aproximativ?

Sunt multiplu campion național la toate probele, în plus la Europenele de Sud-est, de-asemenea am câștigat probele de sprint, medie și lungă distanță. La ultimul concurs am avut distanțe destul de scurte dar zonele au fost cu diferențe mari de nivel și foooarte greu alergabil. Ex 2,8 km, 3.2 km și 5,2 km cu 120, chiar 250 m diferență de nivel.

Ce alte pasiuni aveți?

Alte pasiuni, .. latino dans, salsa, bachata.

În viitor, la ce concurs veți participa?

Concursurile viitoare, mai importante , 3-5 iunie, campionatul pe echipe/pădure și etapa 3 a la sprint urban în Baia Sprie și în Iulie ,Mondialele de Master din Italia, Europenele organizate de România, în august în zonele, Victoria,Făgăraș, Sibiu, contând și pentru finale de campionat național de sprint, medie și lungă distanță.

Există posibilitatea practicării orientării în perioada vacanței, ca hobby cel puțin, pentru toate categoriile de iubitori de natură. Zonele de antrenament, pentru copii, vor fi în special curtea școlii unde frecventează cursurile sau cartierul învecinat. Pot participa și părinții, fiind un sport de familie, oricine e bine venit. Vor fi de-asemenea organizate și excursii de weekend împreună cu sportivii, colegi din celelalte școli. În fapt este un proiect pilot, în vederea organizării unui campionat școlar de selecție și pentru performanță, având obiectivul participării la Olimpiada din 2036.