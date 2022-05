Denise Șomodi, în galeria șefilor de promoție de la ”Lucian Blaga”

Share



Promoția 2022 a Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Rehin și-a luat rămas bun anilor de liceu joi, 26 mai, cu ocazia festivității de absolvire. În capul listei celor mai buni dintre cei buni se află eleva Denise Șomodi din clasa XII-a A, profil Matematică-informatică intensiv Engleză, diriginte prof. Costel Ababei, desemnată Șefă de Promoție grației mediei generale 9,96 pe toți cei patru ani de liceu. În semn de recunoaștere pentru rezultatele meritorii, Rotary Club Reghin, i-a oferit o Diplomă de excelență și un premiu în bani.

„Stimați profesori și părinți, dragi colegi, viitorul nu mai este ceva la care visăm, el începe cu adevărat aici, astăzi, ziua în care drumul nostru de liceeni se încheie, o zi care părea atât de îndepărtată acum patru ani, când am trecut prima dată pragul acestei școli. Copiii de atunci au crescut, s-au maturizat și sunt pregătiți acum să zboare mai departe spre urmatoare etapă a vieții, purtând cu ei bagajul amintirilor care îi vor însoți mereu .De-a lungul acestor ani am petrecut momente frumoase, dar și mai puțin plăcute, am trăit sentimente de bucurie, dar și de dezamăgire, am cunoscut oameni care probabil vor face parte în continuare din viețile noastre, dar și cei care au contribuit la formarea noastră și de la care acum ne luăm rămas bun”, a spus în discursul său, Denise Șomodi.

„Vă vom purta mereu în suflet”

Părinții și profesorii și-au găsit și ei un binemeritat loc în discursul șefei de promoție de la ”Blaga”. „Profesorilor noștri le mulțumim pentru că ne-au oferit cunoștințe valoroase și neau arătat cum să le folosim, ne-au ajutat să cunoaștem mai bine această lume, dar și pe noi înșine. Am descoperit aici oameni care nu s-au limitat doar la profesia de pedagog, ci au reușit să depășească acea barieră, devenind în timp părinții noștri spirituali. Vouă, domnilor profesori și doamnelor profesoare, vă suntem recunoscători pentru că, în ciuda contextului pandemic, ați găsit soluții inovative pentru provocări uriașe și ați fost mereu prezenți pentru elevii voștri. În numele colegilor mei, vreau să le mulțumesc părinților noștri pentru că de-a lungul acestor ani au fost cei care ne-au îndrumat, cei care neau susținut necondiționat și care au reușit să vadă mereu potențialul din noi. Chiar dacă timpul zboară și copiii voștri sunt acum adulți pregătiți să-și formeze propria viață, vreau să vă reamintesc că oricât de departe ne-ar duce destinul vă vom purta mereu în suflet și nu vom uita niciodată clipele în care voi ați fost acolo pentru noi când nimeni altcineva nu a fost”, a precizat Denise Șomodi.

Gând bun colegilor

Ultimii dar nu cei de pe urmă pe lista celor care au primit mulțumiri au fost colegii, invitați să fie la fel de plini de viață și de acum înainte. „Nu în ultimul rând, vreau să mă adresez colegilor mei. Astăzi este un moment de sfârșit și totodată un nou început, un moment plin de emoții care deschide o nouă ușă din calea noastră. Dacă stau să mă gândesc bine, un lucru foarte important, sau poate chiar cel mai important, atunci când vine vorba de perioada liceului este timpul. Nu ne-am dat seama cum trece, iar, acum, la final, când realizăm cât de repede s-a scurs, parcă am vrea să dăm timpul înapoi și să mai trăim puțin anii de liceu. Acești patru ani ne-au ajutat să ne descoperim, să ne cunoaștem mai bine, ne-au scos în cale persoane de care ne vom aduce aminte toată viață și ne-au dăruit o mulțime de întâmplări care au devenit amintiri inestimabile. În încheiere, vreau să urez tuturor elevilor promoției 2022 mult succes la examene, dar, mai important decât atât, vă doresc să vă împliniți visurile și să ne reîntâlnim la fel de entuziaşti şi zâmbitori, chiar dacă drumurile în viaţă se vor despărţi”, a conchis Șefa de Promoție 2022 a Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”.

Alin ZAHARIE